"Нужно заниматься дорогами": киевлянка нарвалась на хейт, открыв, сколько денег на себя тратит (видео)

В сети хотят знать, кто отец этой девушки и сколько на самом деле зарабатывает

В сети разгорается скандал вокруг молодой девушки из Киева и ее отца, который "занимается дорогами". Девушка приняла участие в популярном опросе и рассказала, как в Украине можно заработать на Maybach.

Опрос провел популярный столичный блогер Митя физрук. Имя девушки и ее предполагаемого папы неизвестны, но в сети уже несется волна хейта.

Молодая блондинка прогуливалась по Киеву с собачкой на руках. По ее словам, ей абсолютно неважно сколько будет зарабатывать мужчина. Если нужно, она сама обеспечит его и даже его семью. На себя же она якобы тратит 4 тысячи долларов в месяц (примерно 160 тысяч гривен). А содержание питомца ей обходится "дешево" — 4 тысячи в месяц, но не уточнила валюту.

"Если я влюблюсь, то я буду финансировать и его, и его семью, и при потребности его жену", — заявила девушка.

При этом сама она не работает, а, цитируем "сидит на шее у отца". Причем в семье она не единственный ребенок, есть также братья — детей "очень много". Также, по словам девушки, ей не важно, какой автомобиль будет у молодого человека, главное, чтобы он был хорошим водителем.

Девушка отметила, что водит автомобиль, а любимая марка — это Mercedes-Benz Maybach. Цена такой машины в Украине от 85 до 270 тысяч долларов. Чтобы заработать на такое авто, нужно "заниматься дорогами, как папа".

Имя своего папы она не называла, но в сети уже предположили, что он госслужащий и имеет отношение к автодору. Девушку и ее семью захейтили за роскошный образ жизни во время войны и напомнили судьбу пресс-офицера ГПСУ Иванны Плантовской, которая поплатилась за лакшери жизнь увольнением со скандалом. Также комментаторов не устроил внешний вид девушки: она была одета в тапочки, сверхкороткий топ и такие же короткие шорты.

Но нашлись и те, кому пришлись по душе ответы киевлянки. На фоне других девушек, которым нужно, чтобы мужчина зарабатывал 50-100 тысяч долларов в месяц, она выглядит скромной.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы захейтили социальную рекламу с Героем Александром Мациевским. В сети объяснили, что с ней не так.