"Потрібно займатися дорогами": киянка нарвалася на хейт, відкривши, скільки грошей на себе витрачає (відео)

У мережі хочуть знати, хто батько цієї дівчини і скільки насправді заробляє

У мережі розгоряється скандал довкола молодої дівчини з Києва та її батька, який "займається дорогами". Дівчина взяла участь у популярному опитуванні та розповіла, як в Україні можна заробити на Maybach.

Опитування провів популярний столичний блогер Мітя фізрук. Ім’я дівчини та її ймовірного тата невідомі, але в мережі вже мчить хвиля хейту.

Молода блондинка ходила Києвом із собачкою на руках. За її словами, їй абсолютно неважливо скільки зароблятиме чоловік. Якщо потрібно, вона сама забезпечить його та навіть його сім’ю. На себе вона нібито витрачає 4 тисячі доларів на місяць (приблизно 160 тисяч гривень). А утримання вихованця їй обходиться "дешево" — 4 тисячі на місяць, але не уточнила валюту.

"Якщо я закохаюся, то я фінансуватиму і його, і його родину, і при потребі його дружину", — заявила дівчина.

При цьому сама вона не працює, а цитуємо "сидить на шиї у батька". Причому в сім’ї вона не єдина дитина, є також брати — дітей дуже багато. Також, за словами дівчини, їй не важливо, який автомобіль матиме молодий чоловік, головне, щоб він був хорошим водієм.

Дівчина зазначила, що водить автомобіль, а улюблена марка – це Mercedes-Benz Maybach. Ціна такої машини в Україні становить від 85 до 270 тисяч доларів. Щоб заробити на таке авто, потрібно "займатися дорогами, як тато".

Ім’я свого тата вона не називала, але в мережі вже припустили, що він держслужбовець і має відношення до автодору. Дівчину та її родину захейтіли за розкішний спосіб життя під час війни та нагадали долю пресофіцерки ДПСУ Іванни Плантовської, яка поплатилася за лакшері життя звільненням зі скандалом. Також коментаторів не влаштував зовнішній вигляд дівчини: вона була одягнена в капці, надкороткий топ та такі ж короткі шорти.

Але знайшлися й ті, кому припали до душі відповіді киянки. На тлі інших дівчат, яким потрібно, щоб чоловік заробляв 50-100 тисяч доларів на місяць, вона виглядає скромною.

Також "Телеграф" розповідав про те, що українці захейтили соціальну рекламу з Героєм Олександром Мацієвським. У мережі пояснили, що з нею негаразд.