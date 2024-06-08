Введены лимиты на потребление Telegram: в сети шутят по поводу сбоя в работе мессенджера

Сеть не стала игнорировать событие

По всему миру произошел сбой в работе популярного мессенджера Telegram. При этом он стал самым масштабным за всю историю, что вылилось в то, что его пользователи почти два часа сидели без связи.

По состоянию на 22:10 он постепенно начинает работать, но все еще наблюдаются проблемы с загрузкой файлов. Но несмотря на это, пользователи сети уже вовсю делают мемы по этому поводу, а "Телеграф" решил собрать лучшие из них.

В частности украинцы уже пошутили, что к этому приложили руку Воздушные силы.

Другие же пошутили о том, что сбой в работе мессенджера совпал с периодом отключений электричества по Украине.

Нашлись и те, кто вспомнил и о менее популярных платформах, которые в это время получили большой приток трафика.

Стоит отметить, что в самом Telegram пока не комментировали причины масштабного сбоя, однако пользователи сети предположили, что это как-то связано с новым обновлением.

Напомним, на случай непредвиденных сбоев, "Телеграф" писал о топ-5 возможных замен Telegram, которые позволят не остаться без связи в неподходящий момент.