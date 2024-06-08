Введено ліміти на споживання Telegram: у мережі жартують з приводу збою в роботі месенджера

Мережа не стала ігнорувати подію

У всьому світі стався збій у роботі популярного месенджера Telegram. При цьому він став наймасштабнішим за всю історію, що вилилося в те, що його користувачі майже дві години сиділи без зв’язку.

Станом на 22:10 він поступово починає працювати, але все ще спостерігаються проблеми із завантаженням файлів. Але попри це, користувачі мережі вже щосили роблять меми з цього приводу, а "Телеграф" вирішив зібрати найкращі з них.

Зокрема, українці вже пожартували, що до цього доклали руку Повітряні сили.

Інші ж пожартували, що збій у роботі месенджера збігся з періодом відключень електрики по Україні.

Знайшлися і ті, хто згадав і про менш популярні платформи, які в цей час отримали велику притоку трафіку.

Варто зазначити, що в самому Telegram поки не коментували причини масштабного збою, проте користувачі мережі припустили, що це пов’язано з новим оновленням.

Нагадаємо, на випадок непередбачених збоїв "Телеграф" писав про топ-5 можливих замін Telegram, які дозволять не залишитися без зв’язку в невідповідний момент.