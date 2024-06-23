Чудо, счастливый случай или стечение обстоятельств: как избежали жертв при ракетном ударе врага по Полтаве

Психологи ГСЧС, помогавшие пострадавшим на месте происшествия, объясняют, что именно спасло людей

На днях российские оккупанты ударили авиационной ракетой Х-59 по… гаражному кооперативу на окраине Полтавы. Неизвестно, то ли враг действительно намеревался уничтожить гаражи в густонаселенном микрорайоне и запугать мирное население, то ли ракета по какой-то причине отклонилась от заданной траектории.

Удивительно, но обошлось без жертв и с минимальными повреждениями как для такого вида ракетной атаки. Ее последствиями стали незначительные осколочные ранения 22 человек, госпитализированных на несколько дней, 1000 разбитых окон в 20 жилых домах и социальных заведениях, пять полностью уничтоженных автомобилей и десяток гаражей, испорченное имущество…

"Телеграф" рассказывает о тех, кто первым пришел на помощь пострадавшим.

Детсад — в эпицентре взрыва

Ближе всего к эпицентру взрыва оказался детсад. Буквально в сотне метров. При мирной жизни дети в обед должны спать. Но завыла сирена тревоги, и воспитатели быстро спустили их в бомбоубежище. Они никогда не игнорируют такие сирены, и в этот раз дисциплина сохранила здоровье и жизнь десятков мальчиков и девочек.

Глядя на посеченные обломками оконного стекла детские кроватки, даже страшно представить, что могло быть, если бы на них спали малыши.

— А мой зять буквально за несколько минут до взрыва вошел в комнату с балкона, где курил, и балкон обвалился. Квартира на третьем этаже, — с растерянной улыбкой на губах говорит женщина молодого пенсионного возраста.

— Я как раз пошла в туалет, и это меня спасло – от осколков стекла меня защитила глухая стена. А кухня, где до этого готовила обед, была усеяна битым стеклом, — рассказывает о своем счастливом случае дама лет 40.

В многоэтажке выбило стекла

Ни имен, ни фамилий своих собеседников я не спрашиваю. Это не главное. Люди испытали шок, и им важно выговориться "не для интервью".

Перед этим с одной женщиной мы случайно оказались под навесом, где прятались от внезапного ливня. Она только что вышла из троллейбуса, попавшего во взрывную волну, и сразу начала рассказывать незнакомым людям о пережитом.

— Мы ехали с Половок (микрорайон в Полтаве. – Авт.) в сторону центра, и прямо над нами пронеслась ракета. Летела очень низко, на большой скорости. Я думала, нам конец. Понимаете, мы были в ловушке, ничего не могли сделать! И тут как бахнет сзади, и сразу огонь столбом! Троллейбус качнуло, подбросило, и он стал. У меня ноги до сих пор трясутся…

Пока шел дождь, женщина все время прислушивалась, не едут ли на место происшествия кареты скорых.

— Одна машина поехала, больше не слышно. Значит, обошлось без тяжелых последствий, — размышляла она вслух, словно успокаивая сама себя.

— В моменты сильного эмоционального волнения очень важно просто выслушать человека, дать ему выговориться, выплакаться, разговаривать с ним, помочь в простых вещах, — говорит психолог Управления ГСЧС Украины в Полтавской области Евгений Пушко. — В тот день я от многих слышал о чудесах, которые спасали жизнь людям.

Одна женщина, например, была уверена, что ее защитила… опора крыши над подъездом. Она сидела на лавочке, когда произошел взрыв, и тут же в разные стороны полетели осколки стекла и штукатурки. "Какое счастье, что меня не зацепило!" – радовалась она. Кто-то за мгновение до взрыва отошел от окна, кто-то перешел из комнаты в коридор… Наверное, если верить в чудо, то так легче. Но это не больше чем вероятность, счастливое стечение обстоятельств.

"В такие минуты человеку нужно выговориться, важно просто его выслушать", - рассказывает психолог Евгений Пушко

От одной хозяйки слышал, что ее котик за десять минут до удара забился под мебель, и как она его ни звала, не вышел поесть на кухню, в которой впоследствии вылетело окно. Что касается животных, то они действительно могли чувствовать опасность, потому что имеют слух, намного острее нашего.

Большой плюс этой ситуации в том, что ракета (или ее осколок) упала на металлические гаражи. Там много простенков и они погасили взрывную волну, сдержали разлет осколков.

Гаражи сдержали разлет осколков

Хорошо (не знаю, насколько уместно это слово в конкретном случае), что обстрел произошел днем, а не ночью — большинство владельцев автомобилей взяли их с утра и уехали на работу. Одна пара пенсионеров хранила в стареньком гараже картофель и консервацию, но сокрушались из-за потерянных инструментов…

Последствия ракетного обстрела

Люди плачут, горюют по имуществу, однако переносят это легче, чем гибель знакомых или даже незнакомых людей. Когда кто-то умирает в результате удара, тогда стресс носит выраженный характер. Кого-то в таких случаях "накрывает" через 30 минут, кого-то — через час, бывает, через сутки. К счастью, в этом случае никто не погиб, – добавляет Евгений Пушко.

Выплакать свой страх

— К кому в первую очередь вы как психолог подходите в таких ситуациях?

— На чрезвычайные происшествия мы выезжаем вдвоем с коллегой Юлией Фалеевой. Сразу определяемся, кто на каком "квадрате" работает. Оцениваем, кому в первую очередь нужна психологическая поддержка. Обычно это люди в возбужденном или подавленном состоянии, возле которых никого рядом нет, а следовательно, некому помочь.

Скажем, среди потерпевших была бабушка, которая практически не видит и не ходит. Небезразличные граждане вынесли ее на улицу на руках, а дальше была моя работа. Бабушка рассказала, что за ней ухаживает перестарелый брат, переехавший из Донецка. В момент взрыва его дома не было, и где он, она не знала. В психологии это называется первоначальная неопределенность. Люди переживают ее очень тяжело.

Я несколько часов не мог дозвониться до бабушкиного брата, и все это время она, что называется, не находила себе места. У нее нет ни родственников, ни подруг, соседей тоже не было рядом. Был только я. Мы разговаривали, и она попросила меня сходить в ее квартиру и принести платок, потому что ей было неуютно с непокрытой головой. И когда я выполнил ее просьбу, старушка заметно успокоилась. А тут и брат вернулся.

Их квартира уцелела, хотя были выбиты окна и перевернута мебель. В тот момент шока и растерянности пожилые люди вообще не понимали, что делать дальше. Но они и не могли бы физически выстоять очередь в развернутый на месте координационный штаб, чтобы заполнить анкету на материальное возмещение, на врачебную и психологическую помощь, а также на гуманитарное обеспечение. Я сделал это за них.

Многие автовладельцы утром забрали машины из гаражей и уехали на работу...

Самая первая миссия психолога – социальная. То есть поддержать людей в, казалось бы, несерьезных, второстепенных вещах, но которые для них в тот момент весят очень много.

Очень часто люди в стрессе пытаются вернуться в дом, чтобы поискать котика или хомячка, а полиция их не пускает, потому что там опасно. Прежде всего, жилье обязаны проинспектировать газовщики и электрики. И на этой почве между жильцами и полицией часто возникают конфликтные ситуации. Психолог должен прежде всего поддержать людей в состоянии стресса, потому что им нужен кто-то, кто с ними просто поговорит, выслушает или выполнит какую-то элементарную просьбу. После этого конфликт с правоохранителями обычно иссякает.

— Я работала с мамой и ее напуганным сыном-подростком, — дополняет коллега Юлия Фалеева. – предложила им дыхательные упражнения для снятия стресса.

Обратила внимание на молодую пару: плачущую девушку успокаивал парень. Он, услышав взрыв, сразу же бросился домой, как был, в замасленной одежде — где-то работает недалеко на СТО. Это очень важно, чтобы в такой момент высокого душевного волнения кто-то из близких был рядом, чтобы смог обнять и сказать успокаивающие слова.

Но не следует говорить: "Не плачь, все прошло", — как говорил один мужчина своей жене. Человек должен выплакать свой страх, свое горе, чтобы впоследствии это не имело психологических последствий. Обратила на это внимание мужчины.

Кстати, дети, пережившие подобные страхи, могут впоследствии в ходе игры ломать игрушки или еще как-то проявлять свою злобу, агрессию. Это хорошо, это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Их не нужно за это ругать.

Относительно детей, которые находились в детском саду, их быстро разобрали родные, и нам не пришлось с ними работать. Но была информация об исчезновении братика и сестрички из одной многоэтажки. В подобных случаях часто бывает непонятным — то люди оказались под завалами, то ли их на момент удара не было на месте. К счастью, очень быстро выяснилось, что внуков забрал дедушка еще до ракетного обстрела, — говорит психолог.

— В одной из квартир оказалась заблокированной находившаяся там сама девочка-подросток, — продолжает Евгений Пушко. — Пока готовилась спасательная операция по ее деблокированию, Юлия разговаривала с ней через дверь. Но это было недолго.

Лозунг службы ГСЧС — "Предотвратить, спасти, помочь". Так вот, функция помощи возложена именно на психологов. Пока все суетятся, кто-то сидит незамеченным и плачет. И его мы должны согреть вниманием, дать ему какие-то советы, куда-то перенаправить. Таким образом, сохранить человеку здоровье, жизнь, снизить риск развития психологических проблем в будущем. Государственная спасательная служба – это не какая-то сухая структура. Это забота о тех, кто пострадал и, возможно, в первый момент не всегда понимает, что нуждается в психологической поддержке…

Фото, видео — сайт Управления ГСЧС в Полтавской области, интернет-издание "Полтавщина", "Суспільне Полтава"