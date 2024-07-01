570 гривен надбавки к пенсии с 1 июля – что нужно чтобы получить эти деньги

Уже с сегодняшнего дня для некоторых пенсионеров выплату возрастут от 300 до 570 гривен

Второй летний месяц 2024 года повлечет за собой ряд изменений для украинцев. Одним из них станет рост пенсии на сумму от 300 до 570 гривен. Правда для получения этой надбавки необходимо достигнуть возраста в 70, 75 или 80 лет.

Важно знать, что все эти выплаты можно будет получить автоматически. Для их начисления не нужно специально обращаться в ПФУ, так как все дополнительные расчеты специалисты Фонда проведут самостоятельно.

В результате, с 1 июля суммы роста пенсий составят:

300 гривен – для тех, кому исполнится 70 лет;

400 гривен – для тех, кому исполнится 75 лет;

570 гривен – для пенсионеров в возрасте 80 лет.

При этом сама выплата надбавок начнется со следующего месяца после достижения этого возраста. То есть, если 70, 75 или 80 лет пенсионеру исполнилось до 1 июля, повышенную пенсию ему будут начислять уже с июля, если это случится в июле, то с 1 августа, если в августе – то с сентября и так далее.

Какие еще изменения произошли в Украине с 1 июля читайте в материале "Телеграфа" — "Вырастут пенсия и налоги для ФОП, некоторых женщин будут штрафовать, а часть студентов могут мобилизовать – что изменится с 1 июля".