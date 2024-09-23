Telegram будет раскрывать персональную информацию: что и в каком случае узнают власти

Мессенджер всерьез взялся за злоумышленников

В популярном мессенджере Telegram начали скрывать из поиска ресурсы, которые занимаются распространением нелегальной продукции. Кроме того, согласно новым изменениям IP-адреса и номера телефонов владельцев этих ресурсов теперь могут быть переданы правоохранительным органам.

Об этом сообщил создатель приложения Павел Дуров в своем канале. По его словам, команда модераторов в последние недели провела поиск запрещенного контента и сделала его "недоступным".

Если же пользователи смогли найти что-то противозаконное, то им предложили обратиться к боту @SearchReport. Кроме того, Дуров пишет, что мессенджер обновил Условия пользования и Политику конфиденциальности, чтобы они были одинаковыми во всем мире.

"Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", — говорится в сообщении.

Дуров напомнил, что Telegram был создан для общения и новостей, а не для продажи незаконных товаров.

Как сообщалось ранее, Дуров был задержан ночью 24 августа во Франции, где самолет приземлился для дозаправки. Французские власти выдвинули ему ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и т.п., из-за чего ему грозило до 20 лет за решеткой.