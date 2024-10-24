"Тактическое преимущество на стороне россиян": известный историк дал совет украинцам

Российское руководство провалило блицкриг в 2022 году, но не сдалось

Сейчас у россиян больше ресурсов на поле боя и тактическое преимущество тоже на их стороне, однако украинцы не должны сдаваться. Все должны работать для приближения победы.

Об этом "Телеграфу" заявил Владлен Мараев, кандидат исторических наук и соавтор популярного YouTube-канала "История Без Мифов" в интервью ""Вероятность очень высока": Владлен Мараев о четвертом распаде России и важном для Украины моменте ".

Историк не согласен со словами экс-головнокомандующего Валерия Залужного, что война зашла в тупик. Ведь фактически с осени 2023 года россияне наступают и преуспевают, периодически сбавляя темпы.

"Поэтому это не совсем тупик. Оккупанты продвигаются, захватывают новые территории, просто уничтожают наши города и села, убивают наших людей", — говорит Мараев.

По его словам, однозначно тактическое преимущество на стороне армии РФ. Но их продвижение ускорилось в последние месяцы. В то же время у них нет каких-то стремительных прорывов, крупных операций, окружений, выходов на оперативное пространство. То есть на поле боя почти каждый день происходят перемены, но не катастрофические. Поэтому никто не знает, как долго это еще может длиться.

"Совершенно очевидно, что российское руководство еще в 22-м году, после провала блицкрига перешло к стратегии войны на истощение. Надеясь, из очевидного для всех подсчета ресурсов, что у россиян их значительно больше, чем у Украины. Поэтому, мол, они могут ситуацию дожать не обязательно военным методом. А путем, например, истощения Украины и принудить ее к миру на своих условиях, к капитуляции, возможно, каких-то внутренних беспорядков и потрясений», — объясняет историк.

Он добавляет, что сейчас ставка россиян целиком заключается в этой стратегии. Поэтому ожидать Черного лебедя в РФ можно несколько угодно, но нужно работать для его приближения. То есть не делать ничего – не выход. Все украинцы должны прилагаться к Силам обороны: либо воевать, либо работать для них, помогать информационно и финансово.

"Если ничего не делать, не стоит вообще ни на что надеяться. Говорю это не только для тех, кто сейчас в Украине, но и для тех, кто за рубежом. Находясь за пределами Украины, украинцы так же должны обязательно работать на нашу победу", — отмечает Мараев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заставит президента РФ Владимира Путина отказаться от захвата Украины.