"Тактична перевага на боці росіян": відомий історик дав пораду українцям

Російське керівництво провалило бліцкриг у 2022 році, але не здалось

Наразі росіяни мають більше ресурсів на полі бою і тактична перевага теж на їх боці, проте українці не повинні здаватися. Усі мають працювати задля наближення перемоги.

Про це "Телеграфу" заявив Владлен Мараєв, кандидат історичних наук та співавтор популярного YouTube-каналу "Історія Без Міфів" в інтерв'ю ""Ймовірність дуже висока": Владлен Мараєв про четвертий розпад Росії та важливий для України момент".

Історик не згоден зі словами ексголовнокомандувача Валерія Залужного, що війна зайшла у глухий кут. Адже фактично з осені 2023 року росіяни наступають і мають успіхи, періодично зменшуючи темпи.

"Тому це не зовсім глухий кут. Окупанти просуваються, захоплюють нові території, просто знищують наші міста і села, вбивають наших людей", — каже Мараєв.

За його словами, однозначно тактична перевага наразі на боці армії РФ. Але їх просування прискорилося в останні місяці. Водночас вони не мають якихось стрімких проривів, крупних операцій, оточень, виходів на оперативний простір. Тобто на полі бою майже щодня відбуваються зміни, але не катастрофічні. Тому наразі ніхто не знає, як довго це ще може тривати.

"Цілком очевидно, що російське керівництво ще в 22-му році, після провалу бліцкригу перейшло до стратегії війни на виснаження. Сподіваючись, з очевидного для всіх підрахунку ресурсів, що у росіян їх значно більше, ніж в Україні. Тож, мовляв, вони можуть ситуацію дотиснути не обов'язково військовим методом. А шляхом, наприклад, виснаження України і примусу її до миру на своїх умовах, до капітуляції, до, можливо, якихось внутрішніх заворушень і потрясінь", — пояснює історик.

Він додає, що зараз ставка росіян цілком полягає в цій стратегії. Тому очікувати Чорного лебедя в РФ можна кільки завгодно, але треба працювати для його наближення. Тобто не робити нічого — не вихід. Усі українці мають докладатись до Сил оборони: або воювати, або працювати для них, допомагати інформаційно та фінансово.

"Як завгодно. Якщо нічого не робити, не варто взагалі ні на що сподіватися. Кажу це не тільки для тих, хто зараз в Україні, а й для тих, хто за кордоном. Перебуваючи за межами України, українці так само повинні обов'язково працювати на нашу перемогу", — наголошує Мараєв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що змусить президента РФ Володимира Путіна відмовитися від загарбання України.