Байдена на улице случайно встретили украинки: как он выглядит после лечения рака (видео)
83-летний Джо "давит на Трампа"
В сети показали, как сейчас выглядит бывший президент США Джозеф Байден. Политик, у которого диагностировали рак, неожиданно появился на улице перед украинскими беженками.
Что нужно знать:
- Джо Байден появился на видео с украинцами и заявил о давлении на Трампа
- Экс-президент продолжает лечение после постановки диагноза агрессивного рака простаты с метастазами
- Ранее Байден уже сталкивался с проблемами со здоровьем
На видео, распространяющееся сейчас по интернету, 46-й глава Соединенных Штатов общается с украинцами, которые благодарят его за помощь Украине. В свою очередь Байден подчеркнул, что продолжает оказывать давление на администрацию Трампа, требуя поддержки для Киева.
На кадрах Джо одет в светлые брюки, кожаную куртку с меховым воротником и черную кепку. Вероятно, экс-президент был в сопровождении своих охранников.
Джо Байден и рак
Напомним, что о заболевании Джо Байдена писали еще в марте 2023 года. Тогда, по данным СМИ, говорилось, что во время медицинских процедур мужчине удалили новообразование с груди. Биопсия показала, что это была базальноклеточная карцинома — распространенный вид рака кожи. Тогда же политик начал демонстрировать значительные провалы в памяти.
Перед президентскими выборами 2024 года здоровье Байдена ухудшилось до такой степени, что его советники обсуждали вариант использования инвалидной коляски в случае его переизбрания.
В мае 2025 года пресс-служба экс-президента подтвердила тяжелый диагноз — врачи диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Позже жену Байдена Джилл даже обвинили в том, что она якобы игнорировала проблемы со здоровьем своего мужа. В октябре политик завершил курс лучевой терапии и продолжает гормональное лечение.
