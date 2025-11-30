Байдена на улице случайно встретили украинки: как он выглядит после лечения рака (видео)

83-летний Джо "давит на Трампа"

В сети показали, как сейчас выглядит бывший президент США Джозеф Байден. Политик, у которого диагностировали рак, неожиданно появился на улице перед украинскими беженками.

Что нужно знать:

Джо Байден появился на видео с украинцами и заявил о давлении на Трампа

Экс-президент продолжает лечение после постановки диагноза агрессивного рака простаты с метастазами

Ранее Байден уже сталкивался с проблемами со здоровьем

На видео, распространяющееся сейчас по интернету, 46-й глава Соединенных Штатов общается с украинцами, которые благодарят его за помощь Украине. В свою очередь Байден подчеркнул, что продолжает оказывать давление на администрацию Трампа, требуя поддержки для Киева.

На кадрах Джо одет в светлые брюки, кожаную куртку с меховым воротником и черную кепку. Вероятно, экс-президент был в сопровождении своих охранников.

Джо Байден и рак

Напомним, что о заболевании Джо Байдена писали еще в марте 2023 года. Тогда, по данным СМИ, говорилось, что во время медицинских процедур мужчине удалили новообразование с груди. Биопсия показала, что это была базальноклеточная карцинома — распространенный вид рака кожи. Тогда же политик начал демонстрировать значительные провалы в памяти.

Перед президентскими выборами 2024 года здоровье Байдена ухудшилось до такой степени, что его советники обсуждали вариант использования инвалидной коляски в случае его переизбрания.

Джо Байден в марте 2025 года. Фото: Getty Images

В мае 2025 года пресс-служба экс-президента подтвердила тяжелый диагноз — врачи диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Позже жену Байдена Джилл даже обвинили в том, что она якобы игнорировала проблемы со здоровьем своего мужа. В октябре политик завершил курс лучевой терапии и продолжает гормональное лечение.

Джо Байден в сентябре 2025 года. Фото: Getty Images

