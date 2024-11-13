Была коммунисткой и похоронила единственную дочь: что известно о родной тете Юлии Тимошенко (фото)

Антонина Ульяхина даже написала о племяннице две книги

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая является любительницей покушать в McDonald’s, имеет небольшую семью, но много родственников. Одной из них является тетя нардепа — Антонина Николаевна Ульяхина.

Ульяхина — это родная сестра мамы Тимошенко. "Телеграф" рассказывает, что известно об Антонине Николаевне и как она выглядит.

Кто такая Антонина Ульяхина

Родилась 18 июля 1949 года в Днепре (раньше Днепропетровск). После окончания Днепропетровского автодорожного техникума Антонина Ульяхина (в девичестве Нелепова) закончила обучение в горном институте им. Артема, где получила квалификацию инженера-электрика.

Фото: unian

Родственница Юлии Тимошенко в молодости была комсоргом на заводе и даже состояла в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В 1984 году Ульяхина начала работать в объединенной дирекции кинотеатров Родина-Панорама, где оставалась до 1992 года. Затем ее деятельность была связана с крупной компанией "Беютага", занимающейся добычей и обработкой гранита. С 1992 года Антонина Николаевна — генеральный директор фирмы.

Сегодня Антонина Николаевна — глава Областной организации партии "Батькивщина" в Днепре, а также депутат областного совета Днепропетровской области. Занимается молочным бизнесом. Также Ульяхина является автором двух книг о своей племяннице: "Юля, Юлечка" (2007) и "Юля, Юлия Владимировна" (2007).

Личная жизнь Антонины Ульяхиной

В молодости была замужем, но развелась. Мужем был Ульяхин Валерий Александрович. В конце 90-х он работал заместителем директора "Беютага". У Антонины Николаевны была дочь Татьяна Шарапова, которая в возрасте 48 лет в 2019 году умерла. У двоюродной сестры Юлии Тимошенко остался муж, взрослые дети — сын и дочь, а также внук.

Татьяна с матерью Антониной Ульяхиной. Фото: kp.ua

В 2016 году у тети Тимошенко нашли элитную недвижимость. Сообщалось, что она заключила договор купли-продажи участка в 8 соток в дачном товариществе "Озеленитель", что в Днепре. Тогда его стоимость составляла 150-200 тысяч грн. На Ульяхину было зарегистрировано два дома: реставрированный особняк в центре Днепра и трехэтажный коттедж.

Где Антонина Ульяхина сейчас

Антонина Николаевна продолжает работать во фракции своей племянницы. По крайней мере, так написано на странице тети Тимошенко в Фейсбуке. Отметим, что в социальных сетях Ульяхина довольно активна. Там она публикует патриотические посты, поздравляет с государственными праздниками, а также чтит память погибших украинцев в результате российских атак.

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