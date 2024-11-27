Доступ у ТікТок закриють для найвразливіших для їхнього блага: кого торкнеться

Обмеження стосуватимуться використання низки фільтрів, які змінюють риси обличчя

Платформа TikTok обмежить доступ користувачам, яким не виповнилося 18 років, до фільтрів, які змінюють зовнішній вигляд людини.

Про це повідомляє The Guarian. Тепер підлітки не зможуть штучно збільшити очі, підтягти губи та змінити тон шкіри. Це все робиться через занепокоєння зростання тривожності і падіння самооцінки у дітей.

У той же час це не стосуватиметься комічних фільтрів, які додають такі ефекти, як "собачі носи" або "заячі вуха".

Крім того, адміністрація соцмережі оголосила, що блокуватиме доступ до платформи людям, яким не виповнилося 13 років. Зазначається, що рішення про зміни в політиці користувача TikTok було ухвалено під час безпекового форуму в своїй європейській штаб-квартирі в Дубліні.

До кінця 2024 року TikTok планує випробувати нові автоматизовані системи, які використовують машинне навчання для виявлення людей, які порушують вікові обмеження. Тепер люди, яким заблокували доступ до соцмережі помилково, можуть подати апеляцію.

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