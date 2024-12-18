О здравии, защите и помощи в деньгах: сильные молитвы к Святому Николаю Чудотворцу

Произносить молитвы нужно с искренними чувствами

В прошлом году Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь, что привело к смещению дат традиционных праздников. Теперь День святого Николая отмечается 6 декабря вместо привычного 19-го. Однако часть верующих продолжает следовать старому стилю, сохраняя прежние традиции.

"Телеграф" решил напомнить о сильных молитвах, с которыми принято обращаться к Николаю Чудотворцу. У святого можно попросить о здравии, защите от бед и ненастий, а также помощи в финансовых делах.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о защите

О всеблагой отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и искренней молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и наглой смерти всякого человека защиты. И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Избавь нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительство Твое и помощь и Своя благодать и милость подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о деньгах и благополучии

О, добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое представительство твое; виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших.

Моли о нас недостойных Содетеля и Владыку, Емуже ты со безплатными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающее, твоим представительством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас да ради святых таоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине странстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

"Телеграф" писал ранее, что нельзя делать в День святого Николая. Многие этот праздник продолжают праздновать по старому стилю, а именно 19 декабря.