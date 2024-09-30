Пойми свою собаку: кинолог рассказала, что на самом деле значит виляние хвостом и потягивание

Собаки могут демонстрировать стресс неожиданными способами

Собака старый друг и партнер человека. Однако даже широко известные типы поведения собак могут иметь другое толкование.

Об этом Daily mail рассказала ветеринар и кинолог доктор Джоан Фернандес-Лопес. Она имеет десятилетний опыт работы с животными и отмечает, что даже такой популярный жест как виляние хвостом, не всегда означает, что собака счастлива.

Если собака виляет хвостом

Если собака медленно виляет хвостом, при этом хвост жесткий, это может указывать на неуверенность или осторожность. Чем быстрее виляет хвост, тем собака больше возбуждена, но это может означать не только хорошо. Если хвост собаки приподнят прямо и виляет, собака находится в состоянии повышенной готовности. Если хвост сильно опущен, то это означает страх и стресс.

Если собака зевает и облизывает губы

Зевота и облизывание губ, не связанное с длинными играми или питанием, также может являться признаком стресса или дискомфорта. Даже есть такой термин как стрессовое зевота. Облизывание для собак является самоуспокаивающим действием

Если собака потягивается

Кинолог утверждает, что собака может потягиваться , когда испытывает тревожность. Животные таким образом ослабляют напряжение в теле, вызванное стрессом.

Если собака приподнимает лапу

Не только команда "дай лапу" может привести к тому, что собака поднимет одну из своих передних лап. Часто это может означать неуверенность в текущих ситуациях.

Опущены голова и уши у собак

Если уши оттянуты, то собака может быть озабочена чем-нибудь или готовиться к обороне. Если уши опущены и почти полностью прижаты к голове, это сигнал о чрезвычайном страхе. Во время волнения собака также может опустить голову и словно сжаться. Так животное пытается привлечь к себе как можно меньше внимания и выглядеть смиренным.

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