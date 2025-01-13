На любовь, богатство, суженого: точные гадания и ритуалы на Старый Новый год 2025

Узнайте свою судьбу с помощью простых ритуалов в ночь на 14 января

Старый Новый год не является церковным праздником. Его празднуют в ночь с 13 на 14 января независимо от того, новоюлианский это календарь или "старый" юлианский. В старину это было время гаданий и других интересных магических ритуалов.

Хотя праздник Маланки и Василия теперь отмечаются 31 декабря и 1 января соответственно, некоторые украинцы все еще следуют старому стилю. Многие продолжают соблюдать народные традиции, передававшиеся из поколения в поколение. Наши предки верили, что ночь на Старый Новый год обладает особой магией, и именно в это время можно заглянуть в свое собственное будущее.

"Телеграф" подготовил для вас самые простые и точные гадания на Старый Новый год 2025, которые помогут узнать о суженом, замужестве, богатая ли у вас будет жизнь и стоит ли ожидать горьких слез.

Гадание на имя суженого

В разгар празднования Старого Нового года выйдите на улицу и попросите имя у первого мужчины, которого встретите. Это имя, скорее всего, окажется именем вашего будущего супруга.

Гадание на яблоках

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Возьмите два яблока и разрежьте их пополам. На одной половинке напишите имя парня или девушки, а на другой — свое. Положите половинки рядом и смотрите: если они приблизятся друг к другу, это может символизировать скорый союз между вами и этим человеком.

Гадание в ночь на 14 января на желание

Перед тем как уснуть, напишите 10 различных желаний на отдельных маленьких листочках бумаги. Положите их под подушку. Утром выберите один листок случайным образом — и это желание исполнится в 2025 году.

Гадание на Старый Новый год по чашкам

Возьмите столько чашек, сколько участников гадания, и положите в каждую из них различные вещи: кольцо, хлеб, монету, сахар, соль и лук. В одну чашку добавьте воду. Гадающие с закрытыми глазами по очереди выбирают чашку. Предмет, который окажется в их чашке, предскажет будущее: кольцо – к скорой свадьбе, хлеб – к материальному благополучию, монета – к богатству, сахар – к веселью, соль – к неудаче, лук – к слезам, а вода – все будет, как и прежде.

Напомним, что Старый Новый год имеет свои традиции и обычаи. "Телеграф" писал, что нельзя делать в ночь с 13 на 14 января, чтобы не отпугнуть удачу.