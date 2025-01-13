На кохання, багатство, судженого: точні ворожіння і ритуали на Старий Новий рік 2025

Дізнайтеся про свою долю за допомогою простих ритуалів у ніч на 14 січня

Старий Новий рік не є церковним святом. Його святкують у ніч із 13 на 14 січня незалежно від того, новоюліанський це календар чи "старий" юліанський. За старих часів це був час ворожінь та інших цікавих магічних ритуалів.

Хоча свято Маланки та Василя тепер відзначаються 31 грудня й 1 січня відповідно, деякі українці все ще дотримуються старого стилю. Багато хто продовжує дотримуватися народних традицій, що передавались з покоління в покоління. Наші пращури вірили, що ніч на Старий Новий рік має особливу магію, і саме в цей час можна зазирнути у своє власне майбутнє.

"Телеграф" підготував для вас найпростіші та найточніші ворожіння на Старий Новий рік 2025, які допоможуть дізнатися про судженого, заміжжя, чи багате у вас буде життя і чи варто чекати гірких сліз.

Гадання на ім’я судженого

У розпал святкування Старого Нового року вийдіть на вулицю та попросіть ім’я у першого чоловіка, якого зустрінете. Це ім’я, найімовірніше, виявиться ім’ям вашого майбутнього чоловіка.

Ворожіння на яблуках

Фото: freepik

Візьміть два яблука і розріжте їх навпіл. На одній половинці напишіть ім’я хлопця чи дівчини, а на іншій — своє. Покладіть половинки поруч і дивіться: якщо вони наблизяться одна до одної, це може символізувати близький союз між вами та цією людиною.

Гадання в ніч проти 14 січня на бажання

Перед тим, як заснути, напишіть 10 різних бажань на окремих маленьких листочках паперу. Покладіть їх під подушку. Вранці виберіть один аркуш випадковим чином — і це бажання виповниться 2025 року.

Ворожіння на Старий Новий рік по чашках

Візьміть стільки чашок, скільки учасників ворожіння, і покладіть у кожну з них різні речі: обручку, хліб, монету, цукор, сіль та цибулю. В одну чашку додайте воду. Ті, хто ворожить, із закритими очима по черзі вибирають чашку. Предмет, який опиниться в їхній чашці, передбачить майбутнє: обручка – до близького весілля, хліб – до матеріального добробуту, монета – до багатства, цукор – до веселощів, сіль – до невдачі, цибуля – до сліз, а вода – все буде, як і було.

Нагадаємо, що Старий Новий рік має свої традиції та звичаї. "Телеграф" писав, що не можна робити в ніч з 13 на 14 січня, щоб не відлякати удачу.