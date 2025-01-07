Украинцы выбирают Антикоррупционный совет при Минобороны: "Демсокира" объявила своих кандидатов

Это уже вторая попытка избрания

В Украине во вторник, 7 января, проходят выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве обороны Украины. Среди представителей есть партийцы "Демсокири".

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко. По его словам, это вторая попытка избрания Антикоррупционного совета при Минобороны.

Голосование проходит онлайн 7 января с 09:00 до 21:00 на официальном ресурсе Минобороны.

Список выглядит следующим образом:

1. Нишпорка Елена.

2. Соловьев Никита.

3. Шуба Анастасия.

5. Брит Ореста.

7. Гудыменко Юрий.

8. Штанков Никита.

22. Костецкий Максим.

23. Николаенко Татьяна.

24. Трегуб Елена.

31. Бищук Виктор.

32. Масюк Виталий.

33. Чернов Олег.

38. Даценко Екатерина.

39. Никитюк Антон.

40. Прудковский Виктор.

Общественный Антикоррупционный Совет — что это

Это консультативно-совещательный органо при Министерстве обороны Украины. Его задачей является участие общественности в оценке коррупционных рисков в деятельности ведомства.

Всего в него войдут 15 кандидатов с наибольшим количеством голосов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 декабря началось рейтинговое интернет-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Однако большинство желающих не могли отдать свой голос ни за одного из кандидатов, поскольку сайт с голосованием практически перестал функционировать.