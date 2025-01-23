Раритетную приставку "Морской бой" в Украине можно продать за внушительную сумму

Торги завершаются 23 января

В Украине на продажу выставили уникальную приставку Game & Watch "Морской бой".

Объявление о продаже размещено на сайте Violity. Продавец находится в Николаеве. Данная приставка сделана из пластика, реставрация не проводилась, есть следы потертости, нет крышки батарейки.

На обратной стороне приставки указано, что она была сделана в России. Дату изготовления на приставке не указали.

Стоимость приставки оценили в 13 333 гривен. Торги заканчиваются 23 января.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за сколько в Украине продают советский таксофон. Во времена СССР они висели на улицах.