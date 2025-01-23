Раритетну приставку "Морський бій" в Україні можна продати за значну суму
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Торги завершуються 23 січня
В Україні на продаж виставили унікальну приставку Game&Watch "Морський бій".
Оголошення про продажу розміщено на сайті Violity. Продавець знаходиться у Миколаєві. Ця приставка зроблена з пластику, реставрація не проводилася, є сліди потертості, немає кришки батарейки.
На звороті приставки вказано, що вона була зроблена в Росії. Дату виготовлення на приставці не вказали.
Вартість приставки оцінили у 13 333 гривень. Торги закінчуються 23 січня.
Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки в Україні продають радянський телефон. За часів СРСР вони висіли на вулицях.