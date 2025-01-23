Раритетну приставку "Морський бій" в Україні можна продати за значну суму

Торги завершуються 23 січня

В Україні на продаж виставили унікальну приставку Game&Watch "Морський бій".

Оголошення про продажу розміщено на сайті Violity. Продавець знаходиться у Миколаєві. Ця приставка зроблена з пластику, реставрація не проводилася, є сліди потертості, немає кришки батарейки.

На звороті приставки вказано, що вона була зроблена в Росії. Дату виготовлення на приставці не вказали.

Вартість приставки оцінили у 13 333 гривень. Торги закінчуються 23 січня.

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки в Україні продають радянський телефон. За часів СРСР вони висіли на вулицях.