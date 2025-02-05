Церковный праздник 5 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не "вынести" достаток из дома

Следует не забывать о главных традициях и запретах этого дня

В среду, 5 февраля, православные и греко-католики чтят память мученицы Агафьи, святителя Феодосия, епископа Черниговского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 18 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Мученица Агафья – одна из самых почитаемых святых в христианстве. За веру подверглась жестоким мучениям и приняла мученическую смерть. В народе ее считали защитницей от пожаров, болезней и бедствий.

Святитель Феодосий Черниговский – выдающийся украинский святитель, известный своей праведной жизнью, благочестием и чудотворениями. Был епископом Черниговским, укреплял православие, прославился как духовный наставник и после смерти был причислен к лику святых.

Что можно делать 5 февраля:

Молиться о защите и благополучии – в этот день просят святую Агафью уберечь дом от пожаров и бедствий, а святителя Феодосия – о здоровье, мире в семье и духовной поддержке.

Заниматься рукоделием и хозяйственными делами – день считался удачным для домашних забот, особенно для шитья и ремонта одежды.

Укреплять дом и хозяйство – наши предки окуривали жилище травами, подметали пол в сторону порога, чтобы "вынести" беды, а также освящали хлеб, соль и воду, считая их оберегами.

Что нельзя делать 5 февраля:

В этот день не стоит жаловаться на жизнь и провоцировать конфликты, потому что они могут привлечь новые неприятности.

Нельзя отказываться от добрых дел – помощь ближним и милосердие в этот день считаются особенно значимыми.

Не заниматься тяжелой работой по дому – уборку и крупные дела старайтесь перенести на другой день, так как в народе верили, что это может отнять силы и удачу.

Не стоит в этот день выносить мусор вечером – по поверьям, это может "вынести" достаток и счастье из дома.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.