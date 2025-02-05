Церковне свято 5 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не "винести" достаток з дому

Слід не забувати про головні традиції та заборони цього дня

У середу, 5 лютого, православні та греко-католики вшановують пам’ять мучениці Агафії, святителя Феодосія, єпископа Чернігівського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 18 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Мучениця Агафія – одна з найшанованіших святих у християнстві. За віру зазнала жорстоких мук і прийняла мученицьку смерть. У народі її вважали захисницею від пожеж, хвороб та бід.

Святитель Феодосій Чернігівський – видатний український святитель, відомий своїм праведним життям, благочестям та чудотворенням. Був єпископом Чернігівським, зміцнював православ’я, прославився як духовний наставник і після смерті був зарахований до лику святих.

Що можна робити 5 лютого:

Молитися про захист та добробут – цього дня просять святу Агафію вберегти будинок від пожеж та бід, а святителя Феодосія – про здоров’я, мир у сім’ї та духовну підтримку.

Займатися рукоділлям та господарськими справами – день вважався вдалим для домашніх турбот, особливо для шиття та ремонту одягу.

Зміцнювати будинок та господарство – наші предки обкурювали житло травами, підмітали підлогу у бік порога, щоб "винести" біди, а також освячували хліб, сіль і воду, вважаючи їх за обереги.

Що не можна робити 5 лютого:

Цього дня не варто скаржитися на життя та провокувати конфлікти, бо вони можуть залучити нові неприємності.

Не можна відмовлятися від добрих справ – допомога ближнім та милосердя у цей день вважаються особливо значущими.

Не займатися важкою роботою по дому — прибирання і великі справи намагайтеся перенести на інший день, тому що в народі вірили, що це може забрати сили та удачу.

Не варто цього дня виносити сміття ввечері – за повір’ями, це може "винести" достаток та щастя з дому.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.