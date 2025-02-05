Церковне свято 5 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не "винести" достаток з дому
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Слід не забувати про головні традиції та заборони цього дня
У середу, 5 лютого, православні та греко-католики вшановують пам’ять мучениці Агафії, святителя Феодосія, єпископа Чернігівського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 18 лютого.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Мучениця Агафія – одна з найшанованіших святих у християнстві. За віру зазнала жорстоких мук і прийняла мученицьку смерть. У народі її вважали захисницею від пожеж, хвороб та бід.
Святитель Феодосій Чернігівський – видатний український святитель, відомий своїм праведним життям, благочестям та чудотворенням. Був єпископом Чернігівським, зміцнював православ’я, прославився як духовний наставник і після смерті був зарахований до лику святих.
Що можна робити 5 лютого:
- Молитися про захист та добробут – цього дня просять святу Агафію вберегти будинок від пожеж та бід, а святителя Феодосія – про здоров’я, мир у сім’ї та духовну підтримку.
- Займатися рукоділлям та господарськими справами – день вважався вдалим для домашніх турбот, особливо для шиття та ремонту одягу.
- Зміцнювати будинок та господарство – наші предки обкурювали житло травами, підмітали підлогу у бік порога, щоб "винести" біди, а також освячували хліб, сіль і воду, вважаючи їх за обереги.
Що не можна робити 5 лютого:
- Цього дня не варто скаржитися на життя та провокувати конфлікти, бо вони можуть залучити нові неприємності.
- Не можна відмовлятися від добрих справ – допомога ближнім та милосердя у цей день вважаються особливо значущими.
- Не займатися важкою роботою по дому — прибирання і великі справи намагайтеся перенести на інший день, тому що в народі вірили, що це може забрати сили та удачу.
- Не варто цього дня виносити сміття ввечері – за повір’ями, це може "винести" достаток та щастя з дому.
"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.