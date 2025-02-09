Церковный праздник 9 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь несчастье в свою жизнь

Придерживайтесь в этот день важных запретов и традиций

В воскресенье, 9 февраля, православные и греко-католики чтят память мученика Никифора Антиохийского и преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 22 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Мученик Никифор Антиохийский жил в III веке и был близким другом пресвитера Саприкия, но из-за ссоры их пути разошлись. Никифор пытался примириться, осознавая грех вражды и что ее причиной стал дьявол, но Саприкий не принимал его попыток.

Во время гонений на христиан Саприкия схватили и приговорили к казни, тогда он решил отречься от христианства. Но Никифор, чтобы этого не случилось, решил принять мученическую смерть вместо друга.

Преподобный Панкратий Печерский был иеромонахом Киево-Печерской лавры, жившим в XIII веке. Он вел жизнь затворника, посвященную молитве и духовным подвигам. Согласно летописям, он мог исцелять больных молитвой, постом и помазанием маслом. Его мощи покоятся в Дальних пещерах лавры.

Что можно делать 9 февраля:

Просить прощения и примиряться. Согласно житию мученика Никифора, именно вражда привела к его гибели, поэтому этот день подходит для прощения обид и восстановления дружеских отношений;

Очищать дом и избавляться от ненужных вещей. В народе верили, что 9 февраля — подходящий день для уборки и избавления от старого, чтобы не нести в будущее ненужную энергию;

Помогать нуждающимся. Считалось, что благотворительность в этот день приносит в дом удачу и благополучие.

Что нельзя делать 9 февраля:

Ссориться и таить обиды. В этот день важно избегать конфликтов, не ругаться с близкими и не держать зла на других;

Одалживать деньги или брать в долг. Считалось, что деньги, отданные 9 февраля, могут "уйти" из дома надолго, а финансовые проблемы будут преследовать целый год;

Поднимать найденные на улице вещи, особенно острые предметы или деньги — по поверью, это может привлечь беду или болезни.

Жаловаться на жизнь и думать о плохом. Считается, что негативные мысли и слова 9 февраля могут притянуть несчастья. Лучше сосредоточиться на добрых делах и благодарности.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.