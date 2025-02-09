Церковне свято 9 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не залучити нещастя у своє життя

Дотримуйтесь цього дня важливих заборон та традицій

У неділю, 9 лютого, православні та греко-католики вшановують пам’ять мученика Никифора Антіохійського та преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 22 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Мученик Никифор Антіохійський жив у III столітті й був близьким другом пресвітера Саприкія, але через сварку їх шляхи розійшлися. Никифор намагався примиритися, усвідомлюючи гріх ворожнечі й що її причиною став диявол, але Саприкій не приймав його спроб.

Під час гонінь на християн Саприкія схопили та засудили до страти, тоді він вирішив зректися християнства. Але Никифор, щоб цього не сталося, вирішив прийняти мученицьку смерть замість друга.

Преподобний Панкратій Печерський був ієромонахом Києво-Печерської лаври, який жив у XIII столітті. Він вів життя самітника, присвячене молитві та духовним подвигам. Згідно з літописами, він міг зцілювати хворих молитвою і помазанням олією. Його мощі зберігаються у Далеких печерах лаври.

Що можна робити 9 лютого:

Просити пробачення та примирятися. Згідно з житієм мученика Никифора, саме ворожнеча призвела до його загибелі, тому цей день підходить для прощення образ та відновлення дружніх стосунків;

Очищати будинок і позбавлятися непотрібних речей. У народі вірили, що 9 лютого — слушний день для прибирання, щоб не нести в майбутнє непотрібну енергію;

Допомагати нужденним. Вважалося, що благодійність у цей день приносить у дім удачу та добробут.

Що не можна робити 9 лютого:

Сваритися та таїти образи. Цього дня важливо уникати конфліктів, не лаятися з близькими та не тримати зла на інших;

Позичати гроші або давати гроші в борг. Вважалося, що гроші, віддані 9 лютого, можуть "піти" з дому надовго, а фінансові проблеми переслідуватимуть цілий рік;

Підіймати знайдені на вулиці речі, особливо гострі предмети чи гроші — за повір’ям, це може залучити лихо чи хворобу.

Скаржитися на життя і думати про погане. Вважається, що негативні думки та слова 9 лютого можуть залучити нещастя. Краще зосередитися на добрих справах та вдячності.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.