Церковный праздник 12 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь в дом бедность

Следует в этот день придерживается основных традиций и запретов

В среду, 12 февраля, православные и греко-католики чтят память святителя Алексея, митрополита Киевского и святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 25 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Алексей был одним из самых важных духовных лидеров своего времени. Он активно защищал церковные интересы, способствовал укреплению православной веры и государственности. Святитель также обладал даром исцеления и мудрости, по преданию, он получил дары от татарского хана за то, что исцелил от слепоты его жену.

Святитель Мелетий Антиохийский — один из выдающихся богословов своего времени, защищал православное учение против арианства. За свою твердость в вере подвергался гонениям, несколько раз был отправлен в ссылку, но верующие глубоко почитали его за кротость, мудрость и праведную жизнь.

Что можно делать 12 февраля:

В этот день верующие посещают храмы, молятся святителю Алексию о здоровье, мудрости и защите от бед. Считается, что в этот день молитвы особенно сильны;

Хорошей приметой было помогать нуждающимся и проявлять милосердие. Считалось, что добрые поступки в этот день возвращаются сторицей;

В народе день считался удачным для начала новых дел, учебы и работы. Также принято заниматься уборкой в доме и во дворе – это сулило порядок и благополучие.

Что нельзя делать 12 февраля:

Нельзя ссориться и проявлять негативные эмоции – конфликт в этот день может надолго затянуться и привести к разрыву отношений;

Нельзя отказывать в помощи – отказ в поддержке может обернуться бедами и потерей удачи;

Не стоит в этот день брать и давать в долг деньги – это может привести к финансовым трудностям в будущем;

Нельзя выносить мусор и подметать пол. В народе верили, что вместе с сором можно вынести из дома достаток и удачу;

12 февраля не стоит давать кому-то пустую посуду, предки считали, что это может привлечь бедность в дом.

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