Церковне свято 12 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не залучити в дім бідність

Слід у цей день дотримується основних традицій та заборон

У середу, 12 лютого, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителя Олексія, митрополита Київського та святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 25 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Олексій був одним із найважливіших духовних лідерів свого часу. Він активно захищав церковні інтереси, сприяв зміцненню православної віри та державності. Святитель також мав дар зцілення і мудрості, за переказами, він отримав дари від татарського хана за те, що зцілив від сліпоти його дружину.

Святитель Мелетій Антіохійський — один із найвидатніших богословів свого часу, захищав православне вчення проти аріанства. За свою твердість у вірі зазнавав гонінь, кілька разів був відправлений на заслання, але віряни глибоко шанували його за мудрість та праведне життя.

Що можна робити 12 лютого:

Цього дня віряни відвідують храми, моляться святителю Алексію за здоров’я, мудрість та захист від бід. Вважається, що цього дня молитви особливо сильні;

Доброю прикметою було допомагати нужденним і виявляти милосердя. Вважалося, що добрі вчинки цього дня повертаються сторицею;

У народі день вважався вдалим для початку нових справ, навчання та роботи. Також заведено займатися прибиранням у будинку та у дворі – це алучить порядок та добробут.

Що не можна робити 12 лютого:

Не можна сваритися та виявляти негативні емоції – конфлікт у цей день може надовго затягнутися та призвести до розриву стосунків;

Не можна відмовляти у допомозі – відмова у підтримці може обернутися бідами та втратою удачі;

Не варто цього дня брати й позичати гроші – це може призвести до фінансових труднощів у майбутньому;

Не можна виносити сміття та підмітати підлогу. У народі вірили, що разом зі сміттям можна винести з дому достаток і удачу;

12 лютого не варто давати комусь порожній посуд, пращури вважали, що це може залучити бідність в дім.

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