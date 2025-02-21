С Днем родного языка! Поздравление на украинском в ярких открытках и картинках

Обязательно поздравьте своих близких с этим важным праздником

Во всем мире сегодня, 21 февраля, отмечают Международный день родного языка. Это особый день для всех, кто любит, бережет и чтит родное слово. Этот праздник напоминает о том, как важно лелеять языковое наследие.

День родного языка открыли в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО, а уже с 2000 года его отмечают во многих странах. Дата 21 февраля была выбрана не случайно: именно в этот день в 1952 году в стране Бангладеш студенты погибли во время протеста за право учиться на родном бенгальском языке. Их подвиг стал символом борьбы за языковые права, остающийся актуальным и ныне для многих стран мира.

Язык – это не просто средство общения, это генетический код нации, культуры и мировоззрения. Он формирует нашу идентичность и дарит уникальность. Именно поэтому в этот день следует поздравить родных, друзей и коллег, напомнить им о важности нашего языка.

"Телеграф" подготовил для вас патриотические открытки, чтобы могли прислать их своим родным, близким и знакомым. Поздравьте украинцев с международным днем родного языка.

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