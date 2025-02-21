З Днем рідної мови! Привітання українською у яскравих листівках та картинках

Обов'язково привітайте своїх близьких з цим важливим святом

У всьому світі сьогодні, 21 лютого, відзначають Міжнародний день рідної мови. Це особливий день для всіх, хто любить, береже і шанує рідне слово. Це свято нагадує про те, наскільки важливо плекати мовну спадщину.

День рідної мови започаткували у 1999 році за ініціативою ЮНЕСКО, а вже з 2000 року його відзначають у багатьох країнах. Дата 21 лютого була вибрана невипадково: саме цього дня у 1952 році в Бангладеш студенти загинули під час протесту за право навчатися рідною бенгальською мовою. Їхній подвиг став символом боротьби за мовні права, що залишається актуальним і нині, для багатьох країн світу.

Мова – це не просто засіб спілкування, це генетичний код нації, культури та світогляду. Вона формує нашу ідентичність і дарує унікальність. Саме тому в цей день варто привітати рідних, друзів і колег, нагадати їм про важливість нашої мови.

"Телеграф" підготував для вас патріотичні листівки, щоб могли надіслати їх своїм рідним, близьким та знайомим. Привітайте українців з Міжнародним днем рідної мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке церковне свято 21 лютого. Ми назвали головні прикмети цього дня та заборони.