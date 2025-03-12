Церковный праздник 12 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать бедности и неудач

Следуйте важным традициям и запретам этого дня

В среду, 12 марта православные и греко-католики чтят память преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 25 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Феофан Исповедник (VIII-IX века) был монахом, богословом, а также обладал даром чудотворения, спасал людей от болезней и наставлял их на путь истинный. За свою верность православной вере он подвергался гонениям и был отправлен в тюрьму, где скончался.

Святитель Григорий Двоеслов (VI век), более известный как папа Римский Григорий I, прославился как выдающийся богослов, реформатор церковного пения и автор многочисленных богословских трудов.

Что можно делать 12 марта:

Верующие в этот день читают молитвы и просят Святого Феофана о крепости духа, а Григория Двоеслова – об избавлении от тревог;

В этот день можно наводить порядок и чистоту в доме. Считалось, что это поможет привлечь достаток и благополучие;

Сегодня можно заниматься рукоделием. Особенно полезным считалось вышивание и вязание, в народе верили, что это приносит в дом уют и гармонию.

Что нельзя делать 12 марта:

В этот день не стоит лениться и откладывать дела, поскольку это привлечет в жизнь неудачи;

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, ругаться и сплетничать, потому что конфликты, начатые в этот день, затянутся надолго;

Нельзя в этот день выбрасывать остатки еды. Согласно поверью, это может привести к бедности и убыткам в доме;

Не стоит начинать новые важные дела, считается, что они не принесут успеха.

Напомним, что в первом месяце весны есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.