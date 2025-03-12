Церковне свято 12 березня: що не можна робити сьогодні, щоб уникнути бідності та невдач

Дотримуйтесь важливих традицій і заборон цього дня

У середу, 12 березня православні та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Феофана Сповідника та святителя Григорія Двоєслова. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 25 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Феофан Сповідник (VIII-IX століття) був ченцем, богословом, а також мав дар чудотворення, рятував людей від хвороб і наставляв їх на істинний шлях. За свою вірність православній вірі він зазнавав гонінь і був відправлений до в’язниці, де помер.

Святитель Григорій Двоєслов (VI століття), більш відомий як папа Римський Григорій I, прославився як видатний богослов, реформатор церковного співу та автор численних богословських праць.

Що можна робити 12 березня:

Віряни цього дня читають молитви й просять Святого Феофана про міцність духу, а Григорія Двоєслова – про звільнення від тривог;

Цього дня можна наводити порядок та чистоту в будинку. Вважалося, що це допоможе залучити достаток та добробут;

Сьогодні можна займатися рукоділлям. Особливо корисним вважалося вишивання та в’язання, у народі вірили, що це приносить у будинок затишок та гармонію.

Що не можна робити 12 березня:

Цього дня не варто лінуватися та відкладати справи, оскільки це залучить у життя невдачі;

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, не можна сваритися, лаятись і пліткувати, бо конфлікти, розпочаті цього дня, затягнуться надовго;

Не можна у цей день викидати рештки їжі. Згідно з повір’ям, це може призвести до бідності та збитків у будинку;

Не варто розпочинати нові важливі справи, вважається, що вони не принесуть успіху.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.