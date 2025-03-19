Церковный праздник 19 марта: что запрещено делать сегодня, чтобы не остаться без денег

Не забывайте о важных традициях и запретах этого дня

В среду, 19 марта православные и греко-католики чтят память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 1 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Сегодня церковь чтит память святых мучеников Хрисанфа и Дарии — супругов, живших в III веке в Риме и пострадавших за христианскую веру.

Хрисанф был сыном знатного римлянина. Он принял христианство, несмотря на сопротивление семьи, и стал распространять учение среди язычников. Его женили на девушке по имени Дария, надеясь, что она отвратит его от веры. Однако Дария тоже приняла крещение, и супруги стали вести целомудренную жизнь, обращая к христианству других людей.

Что можно делать 19 марта:

В этот день верующие молятся о крепком браке и защите семьи – святые Хрисанф и Дария считаются покровителями супругов;

Считалось, что 19 марта благоприятно для новых начинаний, особенно если они связаны с духовным развитием или помощью другим;

Следует проводить день в мире и гармонии – в народе верили, что любые ссоры в этот день могут затянуться надолго;

Приводить в порядок дом – уборка символизировала очищение не только жилища, но и души, избавление от негатива.

Что нельзя делать 19 марта:

Нельзя ссориться и проявлять агрессию – в народе верили, что конфликты в этот день могут затянуться надолго и разрушить отношения;

Нельзя завидовать и злословить – негативные мысли и слова могли обернуться против самого человека;

Не стоит совершать крупные покупки и сделки – считалось, что они не принесут пользы или окажутся неудачными;

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся – если к человеку обращались за поддержкой, было важно помочь, иначе можно было самому оказаться в сложной ситуации;

Не стоит в этот день выбрасывать хлеб и еду – существовала примета, что это могло привести к бедности в семье;

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников мы будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили для вас календарь событий.