Церковне свято 19 березня: що заборонено робити сьогодні, щоб не залишитись без грошей

Не забувайте про важливі традиції та заборони цього дня

У середу, 19 березня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святих мучеників Хрисанфа та Дарії. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 1 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Сьогодні церква вшановує пам’ять святих мучеників Хрисанфа і Дарії — подружжя, яке жило в III столітті в Римі й постраждало за християнську віру.

Хрисанф був сином знатного римлянина. Він прийняв християнство, попри опір сім’ї, і почав поширювати вчення серед язичників. Його одружили з дівчиною на ім’я Дарія, сподіваючись, що вона відверне його від віри. Однак Дарія теж прийняла хрещення, і подружжя почало вести цнотливе життя, звертаючи до християнства інших людей.

Що можна робити 19 березня:

Цього дня віряни моляться за міцний шлюб та захист сім’ї – святі Хрисанф та Дарія вважаються покровителями подружжя;

Вважалося, що 19 березня сприятливе для нових починань, особливо якщо вони пов’язані з духовним розвитком чи допомогою іншим;

Слід проводити день у мирі та гармонії – у народі вірили, що будь-які сварки цього дня можуть затягнутися надовго;

Прибирати будинок – прибирання символізувало очищення не тільки житла, а й душі, позбавлення від негативу.

Що не можна робити 19 березня:

Не можна сваритися та виявляти агресію – у народі вірили, що конфлікти у цей день можуть затягнутися надовго та зруйнувати стосунки;

Не можна заздрити та злословити – негативні думки та слова могли обернутися проти самої людини;

Не варто робити великі покупки — вважалося, що вони не принесуть користі або виявляться невдалими;

Не можна відмовляти у допомозі нужденним – якщо до людини зверталися за підтримкою, було важливо допомогти, інакше можна було самому опинитися у складній ситуації;

Не варто цього дня викидати хліб та їжу – існувала прикмета, що це могло призвести до бідності у сім’ї;

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят ми відзначатимемо у березні 2025 року. Ми підготували для вас календар подій.