Вы должны это знать перед тем, как перевести часы: что нужно сделать в первую очередь

Это важно сделать в первую очередь, чтобы адаптироваться

Перевод часов в Украине происходит в последнее воскресенье марта, когда стрелки переводят на час вперед. В этом году это случится 30 марта.

Это только кажется простым изменением, но есть несколько мелочей, о которых украинцы могут не знать, пока адаптируясь к новому времени. "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok по этому вопросу и он нам ответил.

Будильник

Если вы не обновите будильник на смартфоне или механическом устройстве, то у нас есть все шансы проспать. Таким образом, можно проснуться на час позже, чем планировали, и опоздать на работу или важную встречу.

Расписание общественного транспорта

После того как вы переведете свои часы, в первые дни люди могут путаться с расписанием автобусов, поездов или маршруток, ведь "внутренние часы" еще не адаптировались. К примеру, если вы привыкли выходить на остановку в 6:00, теперь это будет 7:00 по новому времени.

Прием лекарства

Тем, кто принимает лекарства — это станет вызовом, ведь есть те, кто принимает их четко по графику. Поэтому изменение времени может нарушить режим, если не учесть часовую разницу.

Замените время на бытовой технике

Микроволновка, духовка или старые настенные часы могут показывать неправильное время, если их не перевести вручную. Поэтому подумайте об этом накануне, чтобы не было конфуза.

Договоритесь о встрече

Если вы планируете с кем-нибудь встретиться 30 марта, например, в 10:00, убедитесь, что человек, который должен прийти к вам на встречу, также перевел часы. Иначе кто-то может прийти на час раньше или позже.

Собака и дети вас не поймут

Домашние животные и дети живут по своему биологическому ритму. Собака, привыкшая гулять в 5:00, не поймет, почему теперь это происходит в 6:00 по новому времени, и может напомнить о себе неприятным сюрпризом под ковриком. То же касается и детей.

Сон и энергия

Несколько дней могут ощущаться для вас, как "недоспанные", ведь организм еще не привык ложиться спать и просыпаться по новому графику. В таком случае кофе или крепкий чай пригодятся.

Когда начали переводить часы в Украине

В Украине перевод часов был введен в 1981 году во времена СССР, а с 1996 года это регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно ей, переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а возвращение на зимнее – в последнее воскресенье октября.

Основной целью перевода часов является экономия электроэнергии благодаря удлинению светового дня.

В этом году в ночь на 30 марта состоится переход на летнее время. Большинство современных гаджетов автоматически сменят время, однако механические часы нужно будет перевести вручную.

В 3 часа ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Это значит, что украинцы будут спать на час меньше.

Переход на летнее время остается в силе, поскольку закон об отмене сезонного перевода часов до сих пор не вступил в юридическую силу. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект еще в 2024 году, однако президент Владимир Зеленский его не подписал. Документ предусматривал отмену перевода часов и фиксацию зимнего времени (GMT+2) как постоянного.

Следующий перевод часов состоится 26 октября 2025, когда Украина вернется на зимнее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нескольких способах запомнить, куда переводим часы.