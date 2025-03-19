Переход на летнее время может стать последним? Все зависит от одного решения

Два часа разницы с Европой? Что произойдет после отмены летнего времени

Традиционно в Украине переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта. В ночь с 29 на 30 марта в 03:00 стрелки часов нужно перевести на час вперед. Это значит, что украинцы будут спать на час меньше, но смогут наслаждаться более длинным световым днем.

"Телеграф" в этом материале рассказывает, что известно о законопроекте, который должен был отменить перевод времени.

В последние годы активно обсуждается возможность отказа от сезонного перевода времени. Еще в 2019 году Европейский Союз разрешил странам-членам самостоятельно выбирать, по какому времени жить – летнему или зимнему. В Украине этот вопрос также неоднократно поднимался на государственном уровне.

В частности, законопроект №4201 предусматривает переход страны на постоянное зимнее время, что позволит отказаться от ежегодного перевода часов. Если Президент подпишет этот законопроект, Украина перейдет на зимнее время и этот переход станет последним.

Однако не все поддерживают эту инициативу. Народный депутат Алексей Гончаренко призвал Президента ветировать законопроект, аргументируя это тем, что из-за постоянного зимнего времени летом рассвет наступит около 3 часов ночи (вместо 4), что будет особенно заметно в восточных регионах страны.

Кроме того, Гончаренко отметил, что отказ от перевода времени не будет способствовать экономии электроэнергии, особенно учитывая потери энергетических мощностей и постоянные атаки на энергосистему со стороны России. Также он подчеркнул, что через постоянное зимнее время разница с европейскими странами составит два часа, что может осложнить сотрудничество с международными партнерами.

Следовательно, судьба сезонного перевода времени в Украине зависит от одного решения. Если законопроект будет подписан, страна перейдет на зимнее время, и это станет историческим моментом, ведь ежегодный перевод часов останется в прошлом. Но готова ли Украина к таким изменениям? Этот вопрос остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы в скором времени перейдут на летнее время: когда и куда переводить часы.