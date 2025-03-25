Поздравляем с Благовещением! Теплые поздравления своими словами для Facebook, Viber и Telegram

Не забудьте поздравить близких красивой картинкой и теплыми словами

Благовещение Пресвятой Богородицы — это один из двенадцати величайших христианских праздников, который по новому стилю отмечается 25 марта. В этот день Гавриил принес Деве Марии известие о том, что она станет Матерью Сына Божия – Иисуса Христа.

В этот день важно поздравить родных и сказать им теплые слова. В народной традиции Благовещение ассоциируется с пробуждением природы и весенним обновлением. Поэтому если вы пришлете близким красивую открытку или текстовое поздравление, это точно поднимет им настроение.

По традиции в этот день просят у Бога здоровье, мир и счастье для себя и своих близких. Поздравления – это не просто слова, а способ передать добрую энергию, выразить любовь и заботу о самых родных.

"Телеграф" собрал для вас текстовые приветствия своими словами, чтобы вы могли прислать их своим родным в этот светлый праздник. Мы подготовили теплые слова, которые точно коснутся сердца ваших близких.

Текстовые поздравления с Благовещением своими словами

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благо и добро.

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Да благословит Господь ваш дом, дарит вам счастье, силу духа и веру в светлое будущее. Пусть все мечты сбываются, а на душе будет легко и спокойно.

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С Благовещением! Пусть в вашей жизни будет больше радости, любви и благодати Божией! Пусть хорошая весть в этот день наполнит ваше сердце миром, светом и надеждой! Благословенного Благовещения! Пусть в ваш дом придет радость, покой и гармония.

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Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы да объявит ваш дом теплом и благодатью. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!

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Сегодня, в этот светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать крепкой веры, тепла в доме, душевного покоя и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

Ранее "Телеграф" делился открытками для поздравления с Благовещением 2025 года. Мы собрали для вас самые красивые картинки, чтобы вы могли послать их своим родным.