Благодійна фундація родини Табалових прозвітувала про підсумки передачі РЕБ: підрозділам передані 23 станції

Благодійна фундація родини Табалових завершила передачу станцій РЕБ за результатами благодійної акції, в рамках якої були закуплені та передані 23 станції радіоелектронної боротьби. На ці потреби Фундація направила 2,3 млн грн.

Про це розповів генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" та президент фундації Андрій Табалов.

За його словами, закуплені станції РЕБ були передані військовослужбовцям в/ч А-7340, 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, спецпідрозділу КОРД, 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади наступу "Рубіж", воїнам 123-ї бригади та іншим підрозділам.

"Засоби РЕБ — один із найбільш затребуваних запитів від наших бійців на фронті. Вони щодня рятують тисячі життів від ворожих дронів, допомагають евакуювати поранених і безпечніше пересуватися територіями, де тривають активні бойові дії. Я дуже пишаюся тим, що нам вдалося передати для потреб фронту 23 станції, адже це важлива допомога нашим захисникам. Ми продовжимо підтримувати військових і закривати їхні найнагальніші потреби", — зазначив Андрій Табалов.

Він додав, що Фундація продовжує притримуватися свого правила закупівель, а тому станції РЕБ були закуплені в українського виробника.

"Наші виробники ОПК досягнули дуже високого рівня технологій та якості за останні роки, тому ми закупаємо саме продукцію РЕБ українського виробництва. Вона не тільки є конкурентною, а й краща за багато іноземних аналогів. А нам також важливо підтримати вітчизняних виробників", — зазначив президент Фундації.

Андрій Табалов також нагадав, що вже отримував зворотній зв'язок від підрозділів і не так давно навіть відео від підрозділу, військової частини А-7340 які показали, як РЕБ допоміг врятувати життя їхнього побратима під час бойового завдання.

Одну з таких операцій самі бійці зафіксували на відео. Відео поділилась Благодійна фундація родини Табалових на своїй сторінці у Facebook .

Нагадаємо, у серпні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових провела збір на 2,2 млн грн на потреби фронту. За ці кошти закуплені 121 FPV-дрон для 5 різних бригад ЗСУ.

У червні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

В січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня 2023 року, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK .