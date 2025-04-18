Фруктам и овощам там не место: что нельзя класть в пасхальную корзину, а что должно быть обязательно
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Каждый продукт в корзине имеет свой символизм
В воскресенье, 20 апреля, украинцы отмечают большой религиозный праздник Пасху. В этот день люди ходят на торжественные богослужения и несут в храмы пасхальные корзины, чтобы освятить их.
"Телеграф" расскажет, что по традиции должно быть в пасхальной корзине, а чему там не место. И что символизирует каждый продукт.
Что обязательно должно быть в корзине на Пасху?
Есть традиционный набор продуктов, которые должны быть в пасхальной корзине для освящения. Количество этих продуктов должно быть таким, чтобы его смогла съесть семья за завтраком. Помните, что выбрасывать освященную еду нельзя.
В корзине должны быть:
- Паска (символизирует гроб Господний).
- Крашенки (символизируют начало новой жизни).
- Мясо/колбаса (символы жертв, искупающих грехи людей).
- Творог/сыр/масло (отождествляют с материнской заботой и нежностью).
- Хрен (символизирует силу духа).
- Свеча — ее зажигают во время богослужения и освящения пасок.
Что не нужно класть в корзину на Пасху?
Кроме традиционного набора продуктов, некоторые люди кладут в пасхальную корзину и другие продукты или вещи. Однако на Пасху не стоит перегружать корзину лишним.
В корзине не место:
- Кровянке
- Фруктам и овощам
- Перцу и соли
- Алкоголю
- Ножу
- Деньгам, украшениям, драгоценностям
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро найти ближайшую к вам церковь ПЦУ, чтобы освятить корзину на Пасху. В этом вам поможет смартфон.