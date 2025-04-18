Фруктам и овощам там не место: что нельзя класть в пасхальную корзину, а что должно быть обязательно

Каждый продукт в корзине имеет свой символизм

В воскресенье, 20 апреля, украинцы отмечают большой религиозный праздник Пасху. В этот день люди ходят на торжественные богослужения и несут в храмы пасхальные корзины, чтобы освятить их.

"Телеграф" расскажет, что по традиции должно быть в пасхальной корзине, а чему там не место. И что символизирует каждый продукт.

Что обязательно должно быть в корзине на Пасху?

Есть традиционный набор продуктов, которые должны быть в пасхальной корзине для освящения. Количество этих продуктов должно быть таким, чтобы его смогла съесть семья за завтраком. Помните, что выбрасывать освященную еду нельзя.

В корзине должны быть:

Паска (символизирует гроб Господний).

Крашенки (символизируют начало новой жизни).

Мясо/колбаса (символы жертв, искупающих грехи людей).

Творог/сыр/масло (отождествляют с материнской заботой и нежностью).

Хрен (символизирует силу духа).

Свеча — ее зажигают во время богослужения и освящения пасок.

Фото: Getty Images

Что не нужно класть в корзину на Пасху?

Кроме традиционного набора продуктов, некоторые люди кладут в пасхальную корзину и другие продукты или вещи. Однако на Пасху не стоит перегружать корзину лишним.

В корзине не место:

Кровянке

Фруктам и овощам

Перцу и соли

Алкоголю

Ножу

Деньгам, украшениям, драгоценностям

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро найти ближайшую к вам церковь ПЦУ, чтобы освятить корзину на Пасху. В этом вам поможет смартфон.