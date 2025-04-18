Укр

Фруктам и овощам там не место: что нельзя класть в пасхальную корзину, а что должно быть обязательно

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Некоторые продукты и вещи не стоит ложить в пасхальную корзину Новость обновлена 18 апреля 2025, 13:10
Некоторые продукты и вещи не стоит ложить в пасхальную корзину. Фото Getty Images

Каждый продукт в корзине имеет свой символизм

В воскресенье, 20 апреля, украинцы отмечают большой религиозный праздник Пасху. В этот день люди ходят на торжественные богослужения и несут в храмы пасхальные корзины, чтобы освятить их.

"Телеграф" расскажет, что по традиции должно быть в пасхальной корзине, а чему там не место. И что символизирует каждый продукт.

Что обязательно должно быть в корзине на Пасху?

Есть традиционный набор продуктов, которые должны быть в пасхальной корзине для освящения. Количество этих продуктов должно быть таким, чтобы его смогла съесть семья за завтраком. Помните, что выбрасывать освященную еду нельзя.

В корзине должны быть:

  • Паска (символизирует гроб Господний).
  • Крашенки (символизируют начало новой жизни).
  • Мясо/колбаса (символы жертв, искупающих грехи людей).
  • Творог/сыр/масло (отождествляют с материнской заботой и нежностью).
  • Хрен (символизирует силу духа).
  • Свеча — ее зажигают во время богослужения и освящения пасок.
Пасха, паски
Фото: Getty Images

Что не нужно класть в корзину на Пасху?

Кроме традиционного набора продуктов, некоторые люди кладут в пасхальную корзину и другие продукты или вещи. Однако на Пасху не стоит перегружать корзину лишним.

В корзине не место:

  • Кровянке
  • Фруктам и овощам
  • Перцу и соли
  • Алкоголю
  • Ножу
  • Деньгам, украшениям, драгоценностям

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро найти ближайшую к вам церковь ПЦУ, чтобы освятить корзину на Пасху. В этом вам поможет смартфон.

Теги:
#Продукты #Традиции #пасхальная корзина #Пасха 2025