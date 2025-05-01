С Международным днем труда 2025! Красивые поздравления в открытках с праздником

Поздравьте с праздником своих коллег, руководителей или работников

Во всем мире 1 мая отмечают Международный день труда – праздник, демонстрирующий борьбу за права и достоинство обычных рабочих. В этот день почитается честный труд, права людей и справедливость в социуме. Поэтому не стоит путать его с советским Днем солидарности трудящихся, не имеющим ничего общего со справедливостью и уважением к работникам.

История Дня труда берет свое начало с 1886 года, когда рабочие в Чикаго вышли на забастовку и требовали 8-часового рабочего дня. Протест жестко подавили, но это событие стало символом борьбы за достоинство людей. В 1889 году 1 мая был объявлен Международным днем ​​труда. Советский Союз подстроил праздник под свой идеологический строй — демонстрации с портретами Ленина, громкие лозунги по типу "Мир! Труд! Май!" и т.д. Хотя на самом деле реальных прав у рабочих не было, у них не было возможности бастовать или даже выбирать профсоюзы.

В 143 странах мира, в том числе и в Украине, мы отмечаем Международный день труда. Этот праздник является символом борьбы за справедливость, безопасность и уважение к каждому работнику — независимо от должности или профессии.

"Телеграф" собрал для вас яркие открытки с Днем труда, чтобы вы могли поздравить своих коллег, руководителей и пожелать им всего наилучшего. Это хороший жест, который точно не останется без внимания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему советские люди любили 1 мая, несмотря на принуждение и показуху. Демонстрации в этот день в СССР были обязательными, но люди любили этот день за то, что было после акций.