З Міжнародним днем праці 2025! Красиві привітання у листівках зі святом

Привітайте зі святом своїх колег, керівників чи працівників

У всьому світі 1 травня відзначають Міжнародний день праці — свято, яке демонструє боротьбу за права і гідність звичайних робітників. В цей день вшановується чесна праця, права людей і справедливість в соціумі. Тому не варто плутати його з радянським Днем солідарності трудящих, який не має нічого спільного зі справедливістю та повагою до працівників.

Історія Дня праці бере свій початок з 1886 року, коли робітники у Чикаго вийшли на страйк і вимагали 8-годинного робочого дня. Протест жорстко придушили, але ця подія стала символом боротьби за гідність людей. У 1889 році 1 травня оголосили Міжнародним днем праці. Радянський Союз підлаштував свято під свій ідеологічний лад — демонстрації з портретами Леніна, гучні гасла на кшталт "Мир! Труд! Май!" тощо. Хоча насправді реальних прав у робітників не було, вони не мали можливості страйкувати чи навіть обирати профспілки.

У 143-х країнах світу, зокрема й в Україні ми відзначаємо Міжнародний день праці. Це свято є символом боротьби за справедливість, безпеку та повагу до кожного працівника — незалежно від посади чи професії.

"Телеграф" зібрав для вас яскраві листівки з Днем праці, щоб ви могли привітати своїх колег, керівників і побажати їм усього найкращого. Це гарний жест, який точно не залишиться без уваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому радянські люди любили 1 травня попри примус і показуху. Демонстрації в цей день в СРСР були обов'язковими, але люди любили цей день за те, що було після акцій.