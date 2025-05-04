Лука будет очень много, если посадить его в эти дни мая

Есть даты, которые лучше всего подходят для посадки лука

Весна – период посадки фруктов, овощей, зелени и цветов. Важно делать это в правильные дни, чтобы урожай был максимально большой. В частности, это касается лука, который имеет некоторые особенности в посадке.

Если вы хотите собирать большой урожай лука, нужно учесть некоторые условия. Оптимально сажать овощ, когда земля прогрелась по крайней мере до +7-10 ° C и в то же время нет риска заморозков. А все потому, что в переохлажденной почве лук может гнить. "Телеграф" подскажет лучшие даты для посадки лука в 2025 году.

Когда и где лучше всего сажать лук

Овощ следует сажать на хорошо освещенном участке. При этом рекомендуется придерживаться севооборота: не сажать лук на том самом месте, где он рос в прошлом году.

Лук лучше развивается на легкой, плодородной земле с нейтральной кислотностью.

Перед посадкой лучше лук следует замочить в слабом растворе марганцовки.

Большой урожай лука, фото Canva

Лучшими датами в мае 2025 для посадки лука являются 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25. Если посадить овощ в эти даты, он быстро приживется и даст урожай. Земля при этом должна быть разрыхленной. Также важно соблюдать расстояние между рядами в 15 сантиметров, в то же время сеянки размещают вглубь на 10 сантиметров.

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