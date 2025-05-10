Эти традиции удивляют до сих пор. Как в СССР в школах праздновали 9 мая

До 1965 года культа "победы" фактически не было

В Советском Союзе только с 1965 г. начали праздновать 9 мая с большим размахом, до этого периода культа "победы" не было. Однако его появление сопровождалось довольно странными традициями, которые непонятны до сих пор.

"Телеграф" расскажет о странных традициях на 9 мая, которые современных школьников и людей могут загнать в ступор. Заметим, что с 1965 года в СССР появился столь сильный культ "победы", что даже саму войну и советских военных нельзя было критиковать.

Одной из самых странных традиций на 9 мая можно считать так называемую вахту у мемориалов или братских могил. Суть заключалась в том, что с самого утра учащиеся одной из школ были закреплены за определенным памятником, возле которого по очереди стояли молча. Обычно вахта продолжалась от 30 минут на школьника и это происходило местами под палящим солнцем. К тому же детям запрещалось говорить во время этого процесса или отвлекаться, они должны были стоять ровно и молча.

Бывали случаи, когда кому-то становилось плохо во время вахты, ведь иногда сильно припекало солнце. Однако эта традиция в школах продолжалась довольно долго даже после развала союза.

Второй довольно странной традицией, связанной со школьниками, было то, что они ходили домой к ветеранам. В основном за каждым классом закрепляли по одному или несколько ветеранов, которых дети поздравляли на разные праздники. А до 9 мая они даже ходили домой, приносили гостинцы и помогали в хозяйстве. Иногда дров нарубить или немного во дворе что-нибудь убрать. К тому же на гостинцы носили не только конфеты и сладкое, а что-то практичное – крупы, муку, сахар. На фоне обширного культа "победы" в СССР такая "гуманитарная помощь" ветеранам вызвала немало вопросов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как действительно праздновали в СССР 9 мая и были ли парады в Москве.