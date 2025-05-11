Вашему огороду будут завидовать: 11 вещей, которые точно нужно сделать в мае

Если соблюдать все эти правила, то ваш сад или огород будут выглядеть роскошно

Для владельцев сада или огорода в мае найдется большое количество работы на своем участке, ведь именно в последний месяц весны сажают больше всего культуры и ухаживают за посевами. Чтобы ничего не пропустить, лучше сразу составить список важных дел, который предстоит выполнить на участке.

Всего можно выделить 11 важных дел для этого списка, которые касаются и высадки растений и подготовки почвы. Об этом пишет УНИАН.

Высадка рассады

Первую рассаду уже можно начинать высаживать в мае. Речь идет о помидорах, перце, баклажанах, капусте, цветах и т.д. Высаживать ее можно как в теплицу, так и сразу на участок.

Важно указать, что если вы решили высаживать на участке, то ночью саженцы нужно будет накрывать в том случае, если ожидаются морозы.

За неделю до пересадки сократите полив растений и начните выносить рассаду на улицу на ночь или на балкон. Таким образом овощи быстрее адаптируются к уличной температуре.

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Посев овощей в открытый грунт

В мае в открытый грунт можно сажать капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок, горох, фасоль, салат, редис. А в конце месяце лучше сажать огурцы, кабачки, тыкву, кукурузу.

Если вдруг вы не сажали картошку в апреле, то сделать это можно в мае.

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Прополка и окучивание

Необходимо регулярно полоть огород и убирать сорняки. Первую прополку лучше совместить с окучиванием. Это защитит корни от морозов и сделает их более мощными.

Фото: Freepik

Размножение ягодных кустов

В мае можно заняться размножением малины, смородины и крыжовника с помощью отводков. Нужно взять крепкую и длинную ветку с куста и пригнуть к земле, не отрезая.

Побег нужно уложить в большую ямку и засыпать ее землей. Далее привяжите саженец к колышку. За лето ветка выпустит корни и в следующем году можно будет отрезать ее от куста и пересаживать.

Фото: Freepik

Рыхление почвы

После посадки растений важно порыхлить почву. И делать это нужно несколько раз за месяц. Это помогает удалить сорняки с участка и дает больше доступа кислороду к корням. Особенно важно рыхлить клубнику в мае, но не повредите усы растения.

Фото: Freepik

Опрыскивание деревьев

Во время цветения или после него обязательно нужно обработать сад или огород от распространенных в Украине болезней. Это парша, ржавчина, мучнистая роса, плодовая гниль, монилиоз деревьев. Если этого не сделать, то летом болезни распространятся по саду и погубят урожай.

Необходимо делать опрыскивание в теплый и сухой день.

Фото: Freepik

Побелка деревьев

Побелка деревьев проводится весной, чтобы защитить сад от вредителей и солнечных ожогов. Для приготовления побелки обычно используют известь, в которую добавляют дополнительные ингредиенты — навоз, мел, клей и т.п. Белить деревья нужно в сухой день.

Фото: Freepik

Подкормки и удобрения

В последний месяц весны у большинства культур начинается период активного цветения и роста. В это время они нуждаются в подкормках.

А для того, чтобы не подкармливать каждый овощ отдельно, можно купить несколько универсальных удобрений для бахчевых или для пасленовых культур.

Фото: Freepik

Посадка винограда

С наступлением стабильного тепла на участке можно начинать высаживать виноград. Для этого нужно выкопать яму глубиной и диаметром 80 см и на дно выложить слой дренажа. Затем всыпьте слой земли с добавлением перегноя и золы. Посадите и засыпьте саженец, обильно полейте водой и замульчируйте.

Фото: Freepik

Посадка цветов

Для тех, кто хочет пышные клумбы цветов на своем участке, май — это именно тот месяц, когда над этим нужно будет хорошо поработать.

Обычно в начале мая высаживают колокольчики, бархатцы, флоксы, георгины.

В конце месяца можно посадить теплолюбивые канны, каллы и лилии. Из однолетников в мае сажают герань, космеи, фуксии.

Также в мае можно пересадить на клумбу цветы, которые выращивают через рассаду. Это астры, анютины глазки, тюльпаны и нарциссы, календула, хризантема, василек, петуния.

Фото: Freepik

Посадка роз

Если ваша мечта вырастить на своем участке красивые розы, то май — это именно тот месяц, когда их нужно сажать.

Важно учесть, что для посадки розы должен прогреться минимум до 15 градусов, а температура воздуха должна составлять не меньше 16-18 градусов.

Рекомендуется выбирать участок, который будет освещаться только утром и вечером. Полуденное солнце может выжигать розу.

Саженцы стоит купить уже непосредственно перед посадкой и поставьте в воду, пока подготовите участок. Для посадки розы выкопайте ямы глубиной 50 см и внесите немного навоза или компоста. После посадки под каждый грунт вылейте по ведру воды.

Обязательно нужно покупать те сорта розы, которые приспособлены именно для климата вашего региона. Крымские розы вряд ли приживутся в Черниговской области, и наоборот.

Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и чем удобрять овощи в мае. Можно использовать не только купленные смеси. К примеру, рассада хорошо начинает расти после дрожжей.