Как ветром сдует: чем опрыскать растения от тли

От тли поможет один крепкий раствор

Весной насаждения начинают атаковать вредители, в частности тля. Она может уничтожить весь урожай, поэтому нужно как можно скорее действовать. Также мы рассказывали, что посадить возле помидоров, чтобы они росли большими и сочными.

Тля наносит вред растениям, потому что быстро размножается и поглощает сок из молодых побегов и листьев. После этого насаждения будут желтеть, изменять форму и погибнуть. К тому же тля выделяет ликое вещество, из которого может развиваться плесень. Есть некоторые средства, которые помогут избавиться от вредителей, пишет Actualno.

Как избавиться от тли на растениях

Вам понадобится 200 граммов чеснока, 1 столовая ложка порошка каенского перца, 1 литр горячей воды. Чистим чеснок и смешиваем его с перцем. Заливаем 1 литром воды и оставляем на ночь. На следующий день процеживаем через марлю и разбавляем 10 литрами воды.

Раствор переливаем в пульверизатор и опрыскиваем растения каждые 2-3 дня, пока тля полностью не исчезнет. Сначала попробуйте нанести раствор на небольшие участки, чтобы посмотреть, как насаждение среагирует.

Тля, фото Freepik

Обратите внимание на нижние листья, потому что там обычно больше всего тли. Обрабатывать растения можно рано утром или поздно вечером. Если сделать это днем, можно обжечь листву. В то же время не затягивайте с обработкой насаждений, чтобы не потерять весь урожай.

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