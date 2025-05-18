"Как собака воет": украинцы не в восторге от победы Австрии на Евровидении 2025

Мнения украинцев о победителе разделились

В швейцарском Базеле состоялся гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2025. Победителем избрали австрийского певца Йоханнеса Пича, известного как JJ. Реакция украинцев на победу участника стала неоднозначной.

В сети можно увидеть разные мнения украинцев относительно выигрыша представителя Австрии JJ на Евровидении 2025. Многие пользователи сети возмущаются таким выбором европейцев. А все потому, что JJ рассказывал, что вдохновлялся при создании трека творчеством российской исполнительницы путинистки Анны Нетребко. "Телеграф" собрал комментарии украинцев о победителе песенного конкурса.

Реакция украинцев на победителя Евровидения 2025

"Вслед за рашистским кораблем этого победителя. Какое-то непонятное существо с непонятным номером выбрали".

"Чувак обожает россиянку Нетребко. Тем временем украинцы: "Шикарная песня".

"Оперное пение на любителя. Песня не интересна для постоянного прослушивания. Но это только мое мнение".

"Руснявстрия".

"Я завтра возьму вам спою так же, как этот "оперный". Это 3,14 здец… у меня даже мурашки не идут. Как он завивал. А вот от наших шли. Люди, уже снимите очки!".

"Если бы не подлизал кацапам, то мой голос бы был за него. Но игнорировать, что такое Россия и среднестатистический россиянин и хвалить их, пока Украина залита кровью — это просто дно".

"Комар писклявый".

"Как собака воет не перед добром".

В то же время были и те украинцы, которые, несмотря на предпочтение участником пения путинистки, похвалили его выступление. Они отметили, что австриец продемонстрировал сильный вокал.

"Песня нереальна, JJ — молодец".

"К сожалению, разочарован, что Украина проиграла, почему-то мне показалось, что так и будет. А за Австрию очень радуюсь, потому что у них очень хорошая песня с исполнением оперы. Поэтому, по моему мнению, Австрия заслуживает этой победы".

"Это большой труд — иметь такой голос. Он заслужил эту победу. Люди, это певческий конкурс, а не политический".

"Эта песня — это космос".

"Очень талантливый парень и мастерство у него на высоте. Но наши не хуже".

Ранее "Телеграф" писал, какого пророссийского участника высоко оценил член украинского жюри Евровидения 2025 года MELOVIN. Это удивило многих украинцев.