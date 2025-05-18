"Как собака воет": украинцы не в восторге от победы Австрии на Евровидении 2025
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мнения украинцев о победителе разделились
В швейцарском Базеле состоялся гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2025. Победителем избрали австрийского певца Йоханнеса Пича, известного как JJ. Реакция украинцев на победу участника стала неоднозначной.
В сети можно увидеть разные мнения украинцев относительно выигрыша представителя Австрии JJ на Евровидении 2025. Многие пользователи сети возмущаются таким выбором европейцев. А все потому, что JJ рассказывал, что вдохновлялся при создании трека творчеством российской исполнительницы путинистки Анны Нетребко. "Телеграф" собрал комментарии украинцев о победителе песенного конкурса.
Реакция украинцев на победителя Евровидения 2025
- "Вслед за рашистским кораблем этого победителя. Какое-то непонятное существо с непонятным номером выбрали".
- "Чувак обожает россиянку Нетребко. Тем временем украинцы: "Шикарная песня".
- "Оперное пение на любителя. Песня не интересна для постоянного прослушивания. Но это только мое мнение".
- "Руснявстрия".
- "Я завтра возьму вам спою так же, как этот "оперный". Это 3,14 здец… у меня даже мурашки не идут. Как он завивал. А вот от наших шли. Люди, уже снимите очки!".
- "Если бы не подлизал кацапам, то мой голос бы был за него. Но игнорировать, что такое Россия и среднестатистический россиянин и хвалить их, пока Украина залита кровью — это просто дно".
- "Комар писклявый".
- "Как собака воет не перед добром".
В то же время были и те украинцы, которые, несмотря на предпочтение участником пения путинистки, похвалили его выступление. Они отметили, что австриец продемонстрировал сильный вокал.
- "Песня нереальна, JJ — молодец".
- "К сожалению, разочарован, что Украина проиграла, почему-то мне показалось, что так и будет. А за Австрию очень радуюсь, потому что у них очень хорошая песня с исполнением оперы. Поэтому, по моему мнению, Австрия заслуживает этой победы".
- "Это большой труд — иметь такой голос. Он заслужил эту победу. Люди, это певческий конкурс, а не политический".
- "Эта песня — это космос".
- "Очень талантливый парень и мастерство у него на высоте. Но наши не хуже".
Ранее "Телеграф" писал, какого пророссийского участника высоко оценил член украинского жюри Евровидения 2025 года MELOVIN. Это удивило многих украинцев.