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"Как собака воет": украинцы не в восторге от победы Австрии на Евровидении 2025

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Реакция Украины на победу Австрии на Евровидении 2025 Новость обновлена 18 мая 2025, 10:25
Реакция Украины на победу Австрии на Евровидении 2025. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Мнения украинцев о победителе разделились

В швейцарском Базеле состоялся гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2025. Победителем избрали австрийского певца Йоханнеса Пича, известного как JJ. Реакция украинцев на победу участника стала неоднозначной.

В сети можно увидеть разные мнения украинцев относительно выигрыша представителя Австрии JJ на Евровидении 2025. Многие пользователи сети возмущаются таким выбором европейцев. А все потому, что JJ рассказывал, что вдохновлялся при создании трека творчеством российской исполнительницы путинистки Анны Нетребко. "Телеграф" собрал комментарии украинцев о победителе песенного конкурса.

Реакция украинцев на победителя Евровидения 2025

  • "Вслед за рашистским кораблем этого победителя. Какое-то непонятное существо с непонятным номером выбрали".
  • "Чувак обожает россиянку Нетребко. Тем временем украинцы: "Шикарная песня".
  • "Оперное пение на любителя. Песня не интересна для постоянного прослушивания. Но это только мое мнение".
  • "Руснявстрия".
  • "Я завтра возьму вам спою так же, как этот "оперный". Это 3,14 здец… у меня даже мурашки не идут. Как он завивал. А вот от наших шли. Люди, уже снимите очки!".
  • "Если бы не подлизал кацапам, то мой голос бы был за него. Но игнорировать, что такое Россия и среднестатистический россиянин и хвалить их, пока Украина залита кровью — это просто дно".
  • "Комар писклявый".
  • "Как собака воет не перед добром".

В то же время были и те украинцы, которые, несмотря на предпочтение участником пения путинистки, похвалили его выступление. Они отметили, что австриец продемонстрировал сильный вокал.

  • "Песня нереальна, JJ — молодец".
  • "К сожалению, разочарован, что Украина проиграла, почему-то мне показалось, что так и будет. А за Австрию очень радуюсь, потому что у них очень хорошая песня с исполнением оперы. Поэтому, по моему мнению, Австрия заслуживает этой победы".
  • "Это большой труд — иметь такой голос. Он заслужил эту победу. Люди, это певческий конкурс, а не политический".
  • "Эта песня — это космос".
  • "Очень талантливый парень и мастерство у него на высоте. Но наши не хуже".

Ранее "Телеграф" писал, какого пророссийского участника высоко оценил член украинского жюри Евровидения 2025 года MELOVIN. Это удивило многих украинцев.

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#Австрия #Победитель #Евровидение-2025