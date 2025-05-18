Где сейчас юморист Владимир Мартынец, которого пригласил в "Квартал 95" Владимир Зеленский

Актер продолжает играть на сцене

Владимир Мартынец — актер юмористической студии "Квартал 95", что принесло ему широкую популярность. Впрочем, после начала вторжения россиян комик редко появляется в публичном пространстве, как и Александр Пикалов.

"Телеграф расскажет, какой является карьера юмориста и куда он исчез.

Что известно о Владимире Мартынце

Мартынец родился в 1993 году в Киеве. Получал образование в Одесской юридической академии. Во время студенчества начал участвовать в КВН и вести разные мероприятия. Одно время выступал в российском шоу "Камеди баттл".

В 2018 году Мартынца избрали капитаном команды "Стадион Диброва". Тогда юмористы выиграли Зимний кубок, а Владимира признали лучшим актером сезона.

Владимир Мартынец начал заниматься юмором во время студенчества, фото "1+1"

В юмористическую студию "Квартал 95" Мартынца пригласил лично Владимир Зеленский. Актеру позвонил его друг Илья и сообщил, что Зеленский попросил, чтобы он приехал на дописки — собрание комиков, во время которых пишут шутки. После этого Зеленский предложил Мартынцу стать автором "Квартала" без собеседований.

Мартинца пригласил в "Квартал" Зеленский, фото из его соцсетей

Позже Владимир пришел к Зеленскому с идеей собственного проекта. В то же время тот предложил ему стать актером "Квартала 95". После выхода Зеленского из студии из-за политической карьеры, Мартынца рассматривали на роль Владимира Александровича в "Вечернем Квартале". Однако тогда избрали Юрия Великого.

Где сейчас Владимир Мартынец

Мартынец рассказывал, что не любит давать интервью, поскольку есть журналисты, которые неправильно подают информацию. Также ему хватает публичности на сцене, поэтому в свободное время хочет покоя.

Также Владимир делился, что жена и дочь для него – "святые люди". Он обожает проводить с ними время, особенно на природе. Жена комика училась на факультете прокуратуры, но не работала по специальности, как и он. Проходила курсы стилиста и воспитывает дочь.

Владимир Мартинец любит проводить время с семьей, фото из его соцсетей

Владимир Мартынец с женой, фото из его соцсетей

После начала полномасштабного вторжения России появилась информация, что Мартынец присоединился к рядам ВСУ. Актер "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказывал, что Мартынец и Пикалов "служат в своих частях и выполняют те задачи, которые ставит перед ними их руководство". Юморист отметил, что актеры пишут письма в воинские части, чтобы их отпускали на съемки. Однако не всегда выдают разрешения.

В апреле 2022 года Владимир рассказывал, что вступил в армию, получив повестку. Комик отмечал, что процедура была простой. В то же время актер поделился, что у него было боевое и патриотическое настроение.

Мартынец говорил, что вступил в ВСУ, скриншот из сюжета

В 2023 году Владимира избрали ведущим нового юмористического шоу Stadium Night на Новом канале. Это вечернее стендап-шоу, которое предусматривает импровизацию и интерактивы с публикой.

Мартынец играет в Stadium Night, скриншот с видео

В 2024 году Мартынец стал отцом во второй раз. У него родился сын. Актер присутствовал на родах второго ребенка вместе с женой: "Мы смелая семья, понимаем, что демографическая ситуация в кризисном состоянии. Поэтому мы к этому подошли очень решительно".

Выяснилось, что Мартынец предоставляет консультации каналу "Мы — Украина +" по отдельным проектам. Также он продолжает играть в "Квартале 95". А вот соцсети актер не ведет.

Мартынец играет в "Квартале 95", скриншот из "1+1"

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез актер Егор Крутоголов из "Дизель Шоу". Он редко дает интервью.