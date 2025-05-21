Рискуете навлечь на себя беды и проблемы с деньгами: категорически не делайте этого 21 мая

Обращайте внимания на главные традиции и запреты

В среду, 21 мая, православные и греко-католики чтят память святых равноапостольных Константина и Елены. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 3 июня.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святые равноапостольные Константин и Елена — это римский император Константин Великий и его мать, императрица Елена. Константин стал первым императором, который официально признал христианство и способствовал его распространению по всей империи. Его мать Елена прославилась паломничеством в Иерусалим и поиском Крестa Господня. Их называют равноапостольными, потому что они сыграли ключевую роль в укреплении и распространении христианской веры, подобно апостолам.

Что можно делать 21 мая:

В этот день принято посещать богослужения, молиться святым Константину и Елене о помощи в семейных и делах и просить их покровительства;

Сегодня можно уделять внимание уборке в доме, хозяйству. Также в этот день можно устраивать небольшие семейные встречи;

Важно помогать нуждающимся, проявлять заботу и внимание к близким, ведь праздник способствует укреплению семейных уз и единства;

Что можно и нельзя делать 21 мая

Что нельзя делать 21 мая:

Не стоит сегодня заниматься тяжелым физическим трудом — в этот день лучше дать себе отдохнуть и не переутомляться;

Нельзя начинать важные дела и крупные проекты — считается, что они могут не принести удачи;

Категорически запрещено ссориться и проявлять агрессию, потому что конфликты в этот день могут привести к долгим размолвкам;

Нельзя вредить природе, например, не стоит ломать ветки деревьев или собирать цветы, чтобы не навлечь несчастье;

Также не стоит в этот день тратить деньги без нужды — излишняя расточительность может привести к финансовым проблемам.

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