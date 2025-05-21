Ризикуєте залучити до себе біди та проблеми з грошима: категорично не робіть цього 21 травня

Звертайте увагу на головні традиції та заборони

У середу, 21 травня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святих рівноапостольних Костянтина та Олени. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 3 червня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святі рівноапостольні Костянтин та Олена – це римський імператор Костянтин Великий та його мати, імператриця Олена. Костянтин став першим імператором, який офіційно визнав християнство та сприяв його поширенню по всій імперії. Його мати Олена прославилася паломництвом в Єрусалим і пошуком Хреста Господнього. Їх називають рівноапостольними, тому що вони відіграли ключову роль у зміцненні та поширенні християнської віри, подібно до апостолів.

Що можна робити 21 травня:

Цього дня заведено відвідувати богослужіння, молитися святим Костянтину та Олені про допомогу в сімейних та справах та просити їх заступництва;

Сьогодні можна приділяти увагу прибиранню в будинку, господарству. Також у цей день можна влаштовувати маленькі сімейні зустрічі;

Важливо допомагати нужденним, виявляти турботу та увагу до близьких, адже свято сприяє зміцненню сімейних зв’язків та єдності;

Що можна і не можна робити 21 травня

Що не можна робити 21 травня:

Не варто сьогодні займатися важкою фізичною працею — цього дня краще дати собі відпочити й не втомлюватись;

Не можна розпочинати важливі справи та великі проєкти — вважається, що вони можуть не принести успіху;

Категорично заборонено сваритися і виявляти агресію, тому що конфлікти в цей день можуть призвести до тривалих сварок;

Не можна шкодити природі, наприклад, не варто ламати гілки дерев або збирати квіти, щоб не залучити в життя нещастя;

Також не варто цього дня витрачати гроші без потреби — надмірна марнотратність може спричинити фінансові проблеми.

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