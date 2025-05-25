Категорически не делайте этого 25 мая, если не хотите остаться без денег

Следует придерживаться главных традиций, правил и запретов

В воскресенье, 25 апреля, православные и греко-католики вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя). До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 7 июня.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Это праздник установлен в память о третьем обретении главы Иоанна Крестителя. Ранее его казнили по приказу царя Ирода, а его голову передали дочери Иродиады. Но ученики тайно забрали святыню и похоронили е отдельно от тела. Со временем место захоронения было забыто.

Глава трижды находилась: сначала в IV веке, затем — во время правления императора Феодосия, и наконец — в IX веке. Именно третье обретение, произошедшее около 850 года в Сирии, стало поводом для установления церковного праздника. Позже святыню перенесли в Константинополь.

Что можно делать 25 мая:

В этот день верующие обращаются к святому с просьбами об исцелении, защите от злых людей и духовном укреплении;

Сегодня нужно помогать нуждающимся — по народным поверьям, доброе дело, сделанное 25 мая, возвращается сторицей;

Можно работать в огороде — день считался благоприятным для посадки овощей и ухода за растениями. Особенно хороша была посадка капусты, огурцов и ухода за помидорами;

Следует навести порядок в доме и мыслях — считалось, что чистый дом и душевное спокойствие в этот день приносят благополучие на весь летний сезон;

Что можно и нельзя делать 25 мая

Что нельзя делать 25 мая:

Категорически запрещено ссориться, злословить и сквернословить — любые проявления злобы или раздражения могли навлечь беду;

Нельзя отказывать в помощи — особенно просящим милостыню, нуждающимся, больным. В народе говорили: "Откажешь 25 мая — сам помощи не дождешься";

Не стоит сегодня принимать важные решения сгоряча — это может привести к ошибкам, которые будет трудно исправить;

Нельзя давать в долг и одалживать деньги — чтобы не отдать вместе с ними свое финансовое благополучие.

Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.