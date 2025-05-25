Категорически не делайте этого 25 мая, если не хотите остаться без денег
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Следует придерживаться главных традиций, правил и запретов
В воскресенье, 25 апреля, православные и греко-католики вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя). До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 7 июня.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Это праздник установлен в память о третьем обретении главы Иоанна Крестителя. Ранее его казнили по приказу царя Ирода, а его голову передали дочери Иродиады. Но ученики тайно забрали святыню и похоронили е отдельно от тела. Со временем место захоронения было забыто.
Глава трижды находилась: сначала в IV веке, затем — во время правления императора Феодосия, и наконец — в IX веке. Именно третье обретение, произошедшее около 850 года в Сирии, стало поводом для установления церковного праздника. Позже святыню перенесли в Константинополь.
Что можно делать 25 мая:
- В этот день верующие обращаются к святому с просьбами об исцелении, защите от злых людей и духовном укреплении;
- Сегодня нужно помогать нуждающимся — по народным поверьям, доброе дело, сделанное 25 мая, возвращается сторицей;
- Можно работать в огороде — день считался благоприятным для посадки овощей и ухода за растениями. Особенно хороша была посадка капусты, огурцов и ухода за помидорами;
- Следует навести порядок в доме и мыслях — считалось, что чистый дом и душевное спокойствие в этот день приносят благополучие на весь летний сезон;
Что нельзя делать 25 мая:
- Категорически запрещено ссориться, злословить и сквернословить — любые проявления злобы или раздражения могли навлечь беду;
- Нельзя отказывать в помощи — особенно просящим милостыню, нуждающимся, больным. В народе говорили: "Откажешь 25 мая — сам помощи не дождешься";
- Не стоит сегодня принимать важные решения сгоряча — это может привести к ошибкам, которые будет трудно исправить;
- Нельзя давать в долг и одалживать деньги — чтобы не отдать вместе с ними свое финансовое благополучие.
Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.