Категорично не робіть цього 25 травня, якщо не хочете залишитись без грошей

Слід дотримуватися головних традицій, правил та заборон

У неділю, 25 квітня, православні та греко-католики згадують третє знайдення глави Іоана Предтечі (Іоанна Хрестителя). До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 7 червня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це свято встановлено на згадку про третє знайдення глави Іоанна Хрестителя. Раніше його стратили за наказом царя Ірода, а його голову передали дочці Іродіади. Але учні таємно забрали святиню та поховали її окремо від тіла. Згодом місце поховання було забуте.

Голову тричі знаходили: спочатку у IV столітті, потім — за правління імператора Феодосія, і нарешті — у IX столітті. Саме третє знайдення яке відбулося близько 850 року у Сирії, стало приводом для встановлення церковного свята. Пізніше святиню перенесли до Константинополя.

Що можна робити 25 травня:

Цього дня віряни звертаються до святого з проханнями про зцілення, захист від злих людей та духовне зміцнення;

Сьогодні треба допомагати нужденним — за народними повір’ями, добра справа, зроблена 25 травня, повертається сторицею;

Можна працювати на городі – день вважався сприятливим для посадки овочів та догляду за рослинами. Особливо варто посадити капусту, огірків та доглядати за помідорами;

Слід навести лад у будинку та думках — вважалося, що чистий будинок та душевний спокій у цей день приносять добробут на весь літній сезон;

Що можна і не можна робити 25 травня

Що не можна робити 25 травня:

Категорично заборонено сваритися та лихословити — будь-які прояви злості чи роздратування могли спричинити лихо;

Не можна відмовляти у допомозі — особливо тим, хто просить милостиню, нужденним, хворим. У народі говорили: "Відмовиш 25 травня — сам допомоги не дочекаєшся";

Не варто сьогодні приймати важливі рішення імпульсивно — це може призвести до помилок, які важко виправити;

Не можна позичати й брати у позику гроші — щоб не віддати разом з ними свій фінансовий добробут.

Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.