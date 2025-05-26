Не пропустите сезон лаванды. Лучшие инстаграмные локации с полями, где можно сделать крутые фото

Сезон будет длиться вплоть до начала июля

Уже в середине июня в Украине начнется невероятный период цветения лаванды. И в разных уголках нашего государства есть целые лавандовые поля, где можно сделать непревзойденные фото и насладиться этим ароматом.

"Телеграф" расскажет о лучших лавандовых полях в Украине, а также сколько стоит их посещение. Заметим, что обычно период цветения начинается с середины июня и продолжается до первых чисел июля, однако все зависит от погоды.

Где в Украине есть лавандовые поля

Киевская область

Добропарк (с. Мотыжин). Это один из самых больших лавандовых парков под Киевом. На шести гектарах раскинулось лавандовое поле, обычно цветущее с 15 июня по 28 июля. Парк работает ежедневно с 10 утра до 20:00. Стоимость посещения для взрослых 350 грн, для детей и льготных категорий – 250 грн.

Добропарк

Добропарк

Лавандовый парк "Порадов" (с. Порадовка). Находится в 20 минутах от Киева и станет хорошей зоной для фотосессий. До него можно добраться даже маршруткой №172 Киев-Борова от станции метро "Ипподром". Однако к парку нужно будет еще пройтись где-то 40 мин. Сезон длится с 15 июня по 28 июля. Цена билета – 400 грн, но для детей до 13 лет, военных и участников боевых действий – бесплатно.

Ферма oLawander (с. Дымер). Это клубнично-лавандовая ферма в 40 км от Киева. Здесь сезон цветения лаванды начинается с 22 июня и длится 3-4 недели. Посещать ферму можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Стоимость билетов: 250 грн в будни, 300 грн в выходные.

Другие регионы Украины

Лавандовое поле в селе Лебяже, Харьковская область. Это живописное поле создали супруги. Оно полгода находилось на линии фронта. Но сейчас на одном гектаре земли уже растет лаванда, которая через две недели начнет цвести.

Лавандовое поле в селе Лебяже

Лавандовая гора (Закарпатье). Это одно из самых больших полей в Украине, ведь здесь на 10 гектарах земли насажены разные сорта лаванды из разных уголков мира. Ее точный адрес Закарпатская область г. Перечин, ул. Ивана Бабича (Пушкина), 70.

Лавандовое поле в селе Магала (Черновицкая область). Здесь на 10 км земли насажено несколько сортов лаванды, которая вскоре расцветет. Для атмосферных фотосессий можно арендовать шляпки и корзины.

Лавандовое поле в деревне Магала

Лавандовое поле в деревне Стрелки (Львовская область). В этом парке высажено более 20 кустов лаванды, но администрация предупредила, что в этом году локация, скорее всего, не будет работать. Ведь сильные заморозки нанесли немалый ущерб, и большинство кустов не зацветет.

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