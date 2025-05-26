Не пропустіть сезон лаванди. Найкращі інстаграмні локації з полями, де можна зробити круті фото

Сезон триватиме аж до початку липня

Уже в середині червня в Україні почнеться неймовірний період квітнення лаванди. І в різних куточках нашої держави є цілі лавандові поля, де можна зробити неперевершені фото та насолодитись цим ароматом.

"Телеграф" розповість про найкращі лавандові поля в Україні, а також скільки коштує їх відвідування. Зауважимо, що зазвичай період квітнення починається з середини червня і триває до перших чисел липня, однак все залежить від погоди.

Де в Україні є лавандові поля

Київська область

Добропарк (с. Мотижин). Це один з найбільших лавандових парків під Києвом. На шести гектарах розкинулось лавандове поле, яке зазвичай квітне з 15 червня по 28 липня. Парк працює щодня з 10 ранку до 20:00. Вартість відвідування для дорослих 350 грн, для дітей і пільгових категорій — 250 грн.

Добропарк

Добропарк

Лавандовий парк "Порадів" (с. Порадівка). Знаходиться за 20 хвилин від Києва і стане гарною зоною для фотосесій. До нього можна дібратись навіть маршруткою №172 Київ-Борова від станції метро "Іподром". Однак до парку треба буде ще пройтись десь 40 хв. Сезон триває з 15 червня по 28 липня. Ціна квитка — 400 грн, але для дітей до 13 років, військових та учасників бойових дій — безкоштовно.

Ферма oLawander (с. Димер). Це полунично-лавандова ферма за 40 км від Києва. Тут сезон цвітіння лаванди починається з 22 червня і триває 3–4 тижні. Відвідувати ферму можна щодня з 8:00 до 20:00. Вартість квитків: 250 грн у будні, 300 грн у вихідні.

Інші регіони України

Лавандове поле в селі Леб'яже, Харківська область. Це мальовниче поле створило подружжя. Воно пів року перебувало на лінії фронту. Але зараз на одному гектарі землі вже росте лаванда, яка за два тижні почне квітнути.

Лавандове поле в селі Леб'яже

Лавандова гора (Закарпаття). Це одне з найбільших полів в Україні, адже тут на 10 гектарах землі насаджено різні сорти лаванди з різних куточків світу. Його точна адреса Закарпатська область м.Перечин, вул.Івана Бабича(Пушкіна), 70.

Лавандове поле в селі Магала (Чернівецька область). Тут на 10 км землі насаджено кілька сортів лаванди, яка незабаром заквітне. Для атмосферних фотосесій можна орендувати капелюшки та кошики.

Лавандове поле в селі Магала

Лавандове поле в селі Стрілки (Львівська область). У цьому парку висаджено понад 20 кущів лаванди, але адміністрація попередила, що цього року локація ймовірніше не працюватиме. Адже сильні заморозки завдали чималих збитків, і більшість кущі не заквітнуть.

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